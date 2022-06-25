Her yıl görülen ‘Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü

Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı her yıl bu tarihlerde oluşan 'Atatürk silüeti' bu yıl da görüldü.

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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Üzümlü Köyü’nde her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda 2 tepe arasında oluşan ‘Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü.

Köy Muhtarı Mustafa Tongur, bu yıl da Atatürk silüeti görüldüğü anlatarak, “Bu görüntü her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında oluşuyor. Bu yıl aynı tarih aralığında görüldü ve bu görüntüyü izlemek için bütün köy buraya geliyoruz” dedi.(İHA)