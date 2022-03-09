Herzog, Ankara’da resmi törenle karşılandı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek en yüksek düzeyli görüşme için Türkiye’ye ulaştı.

Herzog’u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye’de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.