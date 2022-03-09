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Herzog, Ankara’da resmi törenle karşılandı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Yayınlanma: 16:31 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek en yüksek düzeyli görüşme için Türkiye’ye ulaştı.

Herzog’u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Anıtkabir’de

Türkiye’de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Anıtkabir Ankara Cumhurbaşkanı İsrail Recep Tayyip Erdoğan Türkiye