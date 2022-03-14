Heyelan nedeniyle evler tahliye ediliyor

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde ikinci kez meydana gelen heyelan nedeniyle 6 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar eşyalarını traktör yardımıyla güvenli yerlere taşıdı.

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Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi’nde geçtiğimiz şubat ayında sağanak yağış sonrası yumuşayan toprak heyelana neden olmuştu.

Yollardaki ve bahçelerdeki çökmeler ve derin yarıklar nedeniyle 21 evde bulunan vatandaşlar tahliye edilmişti.

6 EV DAHA TAHLİYE EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı ile birlikte aynı mahallenin farklı bölgesinde ikinci kez heyelan meydana geldi. Mahalle yolunun iki tarafında da çökmelerin oluştuğu bölgede AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler bölgeyi gözlem altına alırken, tedbir amaçlı boşaltılan 6 evdeki vatandaşlar eşyalarını traktörle güvenli yerlere taşıdı. Öte yandan direklerin yıkılması nedeniyle mahallede elektrikler de kesildi.

“KÖYÜMÜZÜN DURUMU HİÇ İYİ DURUMDA DEĞİL”

Köy sakinlerinden İrfan Kurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünden beri suyun gelmesiyle çökmeler oluşuyordu. Dün geldiğimiz de bu kadar yoktu. Öğleden sonra 1-2 saat içerisinde bu hale geldi. Yetkililer burayı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Şimdilik yapabileceğimiz bunlar ve taşınıyoruz. Eşyalarımızı traktörlerle almaya çalışıyoruz. Şimdilik bulduğumuz yerlere, akrabaların yanına taşıyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez. Bu durum sandığımız kadar basit bir durum değil. İçler acısı bir durum var. Köyümüzün yarısından fazlası boşaltılmıştı. Burada böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk ama burası da bu hale geldi. Köyümüzün durumu hiç iyi durumda değil” dedi.

İrfan Kurt'un amcası Ergin Kurt da geceden itibaren evin önünde bir miktar çökme olduğunu belirtti.

“GİRİLEMEZ BİR HALDE”

Mahalle sakinlerinden Şahin Kurt ise, daha önce ufak tefek çatlaklıkların bulunduğu okulun heyelan nedeniyle daha tehlikeli duruma geldiğini ifade ederek, “Bu şekil değildi. Şuanda kullanılmaz, içerisine girilemez bir halde. Yolun iki tarafı da şuanda kesik. Diğer tarafta yaklaşık 15 hane var onlara ulaşım yok” diye konuştu.

Çatlaklıkların oluşması nedeniyle evini boşaltması istenilen Durdane Kurt, “Perşembe günü bir kütleme oldu. Cama çıktım baktım her yer çöküyor. Eşime çağırdım. 23 yaşında engelli oğlum var. Ev çok sıkıntılı, evde duramaz hale geldik” dedi. İHA

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