Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında savcı ceza istedi

Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında savcı mütalaasını açıkladı ve iki sanığın da tehdit suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Fırat FISTIK

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Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş, 27,28 ve 30 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajları içeren mail yollamıştı. Ersin Başkan, 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfı'na gönderdiği mailde şunları yazmıştı:

“Burası Türklerin ve Türk isimlilerin ülkesi. Adaleti namluda arayanlarız biz. Ana dilinizin olduğu ülkeye gidin, ülkeyi kaosa sokmayın”

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Başkan ve Ateş hakkında TCK 106. madde uyarınca tehdit suçunu işledikleri gerekçesiyle dava açıldı. Ateş hakkında zincirleme halinde tehdit suçundan yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Başkan hakkında da iki buçuk yıldan 8 yıl dokuz aya kadar hapis cezası isteniyor. İki sanık, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları ikinci duruşmada tahliye edilmişti.

Son görülen duruşmada savcı, Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş'in TCK 106. madde uyarınca tehdit suçunu işlediklerini belirtti, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık müdafileri esas hakkındaki savunmalarını yapmak üzere süre istedi ve duruşma 29 Haziran'a ertelendi.

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