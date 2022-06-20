HSK yer değiştirme ve atama listesi yayınlandı! Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi listesi…

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti. Gezi Davası’nda muhalefet şerhi veren tek hakim olan Kürşad Bektaş, İstanbul’dan Tokat’a sürüldü.

HSK YAZ KARARNAMESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

HSK YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA LİSTESİ YAYINLANDI

Kararname ile 5 bin 426 hakim ve savcının, 33 ilin başsavcısının, 351 yerel mahkeme üyesinin yerleri değişti.

Aralarında Antalya, Bursa ve Konya’nın da yer aldığı kararnameye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.

Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren

DİKKAT ÇEKEN GEZİ DETAYI

Gezi Davası karar duruşmasında muhalefet şerhi veren hakim Kürşad Bektaş, İstanbul’dan Tokat’a Turhal Hakimliği’ne sürüldü.

KARŞI OY VEREN TEK HAKİMDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a TCK 312’den yardım etme suçundan 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Gezi Davası’nda oy çokluğu ile alınan karara üye hakim Kürşad Bektaş karşı oy kullanmıştı. Üye hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatleri, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi yönünde görüş belirtti.

“DİNLENME KAYITLARINDAN BAŞKA DELİL YOK, KAYITLAR YASAK DELİL”

Kürşad Bektaş tarafından verilen karşı oyun gerekçesinde şöyle denildi:

“Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, ilk dinleme kararının 18/0612013 tarihinde TCK' nın 220.maddesinde düzenlenen ” Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçuna ilişkin olarak alındığı, TCK 312.maddesi kapsamında ” Hükümete Karşı Suç ” suçundan alınan dinleme kararı olmadığı, daha sonra dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında ayrıca TCK'nın 312.maddesinin de eklendiği ancak bu suçun bu tarihlerde 5271 sayılı CMK'nın 135/8 maddesinde sayılan ve yasal dinlemeye konu suçlardan olmadığı, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan” ,” Hükümete Karşı Suç” suçunun 02/12/2014 tarihinde 5271 sayılı CMK da yer alan dinleme kapsamındaki suçlara eklendiği, bu tarihten sonra alınan bir dinleme kararının da bulunmadığı, dosyadaki tüm dinleme kayıtlarının 02/12.2014 tarihinden önce olduğu, bu haliyle dinleme kayıtlarının, kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulundukları CMK 206″2-a.21712.230/1-b maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirme ve yerleşik Yargıtay İçtihatlanna göre dosyadaki dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, sanıkların kanuna aykırı dinleme kayıtlarına karşı beyanları da yasak delile dayandığından hükme esas alınamayacağı, aksi kabul edilse dahi dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerlerine anlı suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı anlaşılmış olup, sanıkların, üzerlerine anlı suçlardan cezalandırılmalarına veter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim.”