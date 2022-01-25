İBB: Ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açılmıştır" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
*Yaptığımız çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açılmıştır.
*Özellikle yoğun yağışın olduğu Ambarlı, Avcılar, Beylikdüzü, Cennet, Küçükçekmece ve Sefaköy D100 yolu güzergahında trafik akıcı şekildedir.