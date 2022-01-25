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İBB: Ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açılmıştır" açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 07:52 - 25 Ocak 2022 Güncellenme:
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İBB: Ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Yaptığımız çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki ana arterlerdeki yolların büyük çoğunluğu trafiğe açılmıştır.

*Özellikle yoğun yağışın olduğu Ambarlı, Avcılar, Beylikdüzü, Cennet, Küçükçekmece ve Sefaköy D100 yolu güzergahında trafik akıcı şekildedir.

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