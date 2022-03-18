İBB: Çınar kanseri amansız bir hastalık, çaresi yok

Beşiktaş'ta kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, "Teşhisimiz çınar kanseri. Çınar kanseri amansız bir hastalık, çaresi yok. Ağacı ne kadar alanda tutarsanız, diğer ağaçlara zarar verme riski artıyor" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çırağan ve Dolmabahçe'nin sembolü yaşlı çınar ağaçlarına kanser teşhisi konulması sonrası toplam 112 hasta çınar ağacını keserek yerlerine yenisini dikmişti. İBB, ağaçların kesimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

“AMANSIZ BİR HASTALIK”

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, “Teşhisimiz çınar kanseri. Çınar kanseri amansız bir hastalık, çaresi yok. Ağacı ne kadar alanda tutarsanız, diğer ağaçlara zarar verme riski artıyor” dedi.

5 SENE KESİM YAPILMAMIŞ

2007-2013 arasında önceki yönetim tarafından aynı şekilde ağaç kesimi yapıldığını, 2013-2018 arasında ise kesim yapılmadığını belirten Seçkin, “O sürede hastalığın yayıldığı görülüyor” diye konuştu.

BAKANLIĞIN İZNİ

Seçkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazılı iznini de paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, şöyle denildi:

* Çınar kanseri hastalığı nedeniyle kuruyan ve devrilme/kırılma riski taşıyan ağaçların kaldırılmasında sakınca olmadığına, hastalığın adının, yapılan müdahalenin ve benzer bilgilerin açıklayıcı ve şeffaf bir biçimde kamuoyunu ve diğer ilgilileri bilgilendirmek üzere teknik ayrıntıların da yer aldığı açıklama panolarının ve hastalığın verdiği zararı açıkça gösteren ağaç kesitlerine ilişkin numunelerin, koruyucu muhafaza altında aynı mahalde uygun yerlerde teşhir edilmesine, bu ağaçlar arasından bu ağaçlar arasından tescil edilen 244 numaralı Londa Çınarının alanda peyzaj öğesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

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