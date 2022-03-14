İBB Meclisi’nde ağaç tartışması: ‘Bu konuda söz söyleyecek en son parti AK Parti’dir’

İBB’nin Beşiktaş’taki kanserli çınar ağaçlarını keserek yerine yenilerine dikmesi İBB Meclisi’nde tartışıldı. AKP’nin Gezi eylemlerine atıf yaparak yönelttiği eleştirilere CHP ve İYİ Partililer, zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemeyi örnek göstererek yanıt verdi ve “Ağaçlar, ormanlar üstüne en son söz söyleyecek olan parti AK Parti'dir” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ilk birleşiminde İBB'nin Beşiktaş'taki Dolmabahçe ve Çırağan Caddelerinde 100'ün üzerinde kanserli çınar ağacının yerine yenilerini dikerek başlattığı çalışma gündeme geldi.

Kesilen ağaçlar hakkında konuşan AKP'li Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığından bu yana çevre ile ilgili çığır açan adımlar attığını belirterek mevcut İBB yönetiminin çevre konusundaki sicilinin bozuk olduğunu savundu.

Kabahasanoğlu şunları söyledi:

* 8 tane ağacın kamu yararı olduğu için tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledilmesi konusunda İstanbul, Gezi olaylarına şahit olmuştu. Türkiye’nin milyarlarca dolar kaybı oldu.

* O gün o eylemleri gerçekleştirenlere kahraman diyen belediye başkanımız, bugün 112 tane ağaçla ilgili henüz çıkıp kamuoyuna bir kelime söyleyebilmiş değil.

* Ben Türkiye’deki çevre hassasiyeti olan herkesten o günkü gösterdikleri hassasiyeti bugün de göstermesini bekliyorum. Bizim için ağaç önemlidir. Biz ağacın ayakta ölmesi gerektiğine inanırız. Öncelik ağaçların yaşatılması olması lazım.

“BU KONUDA AK PARTİ EN SON KONUŞACAK PARTİ”

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da bu açıklamayı popülizm olarak niteleyerek şunları söyledi:

* Doğa, ağaçlar, ormanlar üstüne en son söz söyleyecek olan parti AK Parti’dir. HES’lerle Karadeniz’e dereleri ve ormanları kurutan AK Parti’nin kendisi, havalimanı yapacağız diye 13 milyon ağacı Kuzey Ormanları'ndan kesen AK Partinin kendisi.

* Daha geçen hafta içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara maden açma izni veren AK Parti’nin kendisi. Şimdi kendi dönemlerinde yapmadıkları işler için çıkmış bugünkü İBB yönetimini suçluyor. Oradaki çınarların kuruması ve kesilmesi hepimizin vicdanını kanatıyor. Ama bugünün meselesi değil. Çırağan Caddesi’nde geçen dönemde çok sayıda ağaç hastalandı, öldü ve kesildi. Bugün bu hastalık devam ediyor.

* Ağaçlar, çınar kanseri denen bir hastalık nedeniyle öldüğü için ve ciddi de çevresel tehdit oluşturduğu için kesilmek zorunda kalmıştır. Yerine yeni baştan çınar ağaçları dikiliyor. Önce bir AK Parti kendine baksın. Eğer bu konuda samimiyetle bir şey yapmak istiyorlarsa sayın Cumhurbaşkanı tarafından geçen hafta onaylanan zeytin sahalarına, maden işletme ruhsatı verilmesi meselesinin onayından vazgeçmeleri gerekiyor.

Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, kendisinin de Beşiktaş'ta yaşadığını söyleyerek bu konuda kamuoyuna İBB tarafından yeteri kadar açıklama yapmadığını, çınarların hasta olduğu için kesildiğini burada öğrendiğini söyledi.

“ZEYTİN AĞAÇLARI 20-30 YILDA YETİŞİYOR”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da AKP'nin çevre politikalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

* Madenlerle ilgili yasa çıktı, zeytinlikler madenciliğe açılıyor. Zeytin ağaçları 20-30 yılda yetişiyor. Biz madenleri çıkaralım sonra zeytin ağaçlarını koyarız diye bir mantık olabilir mi? Dünyada madenler için zeytin ağaçlarını katleden bir tane ülke söyleyin. Bunu bir tek Brezilya'da Latin Amerika'da yaparsınız. Bizim ülkemiz bu kadar fakir değil. İklim ve çevre ile ilgili AK Parti'nin politikaları yanlıştır, dünya normlarını uymamaktadır.

* En son örneği de: bütün dünya kapatırken biz nükleer santral açıyoruz” diye konuştu. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “Biz 20 yılda, 50 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını yapmışız. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Biz yeraltında ve yerüstündeki bütün madenleri çıkarıp milletimizin zenginliğine zenginlik katacağız. Kimse engel olamayacak.