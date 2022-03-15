İBB Meclisi’nde bir tartışma daha: ‘Bu karın ağrısı kolay geçmeyecek’

İBB Meclisi’nde AKP'li ve CHP’li meclis üyeleri arasında belediye personeline yapılan zam ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştiriler nedeniyle polemik yaşandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bu karın ağrısı kolay kolay geçmeyecek, İmamoğlu’nun 3 ay içinde iki kez seçilerek tarihe geçişini unutamadılar. Eleştirileri dinleriz ama hakaretleri doğru bulmuyoruz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci oturumunda gündem dışı konuşmalar ve soru önergeleri sırasında sözlü tartışma yaşandı.

Oturumda AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, geçen ay grup olarak sundukları ve veto edilen toplu sözleşme süreci tıkanan personele yüzde 50 zam teklifinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan açıkladığı İBB işçileri yüzde 54.44 oranındaki zam ile ilgili soru önergesi verdi.

Zammın tüm çalışanlara yapılmış gibi anlaşıldığını, konuyla ilgili belirsizlikler olduğunu söyleyerek zammın hangi şirket ve kurumlara yapıldığının açıklanmasını istedi.

“ROL KAPMA” ELEŞTİRİSİ

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Toplu iş sözleşmesinin tarafları işçi ve işverendir. AK Parti konunun tarafı olmadığı halde kendisini idarenin yerine koyarak zam kararı almak istedi. Rol kapma çabalarını doğru bulmuyoruz. Bazı AKP'li ilçe belediyelerinde personele yapılan zam oranlarını da biliyoruz. Biz tüm İBB çalışanlarının hakkını hukukunu koruruz merak etmeyin” dedi.

AKP'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında zammın hangi personeli kapsadığı ile ilgili tartışma bir süre devam etti.

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, yüzde 54.44 zam oranının İBB ve bağlı kuruluşları İETT ile İSKİ'de toplu sözleşme süreci tıkandığı için zam alamayan işçiler için geçerli olduğunu belirterek “İştirak şirketleri özel statüde. Zam oranını şirketlerin yönetim kurulları karar verecek. Yüzde 54 zam verdik, suç oldu” açıklaması yaptı.

“25 YILLIK İKTİDARSIZLIK” BENZETMESİ

AKP'li Meclis Üyesi Fatih Kayacı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren bir konuşma yaptı. İmamoğlu'nun meclisi yönetirken meclis üyesine ettiği küfür ettiğini, suya zam teklifini kabul etmeyen meclis üyelerini tehdit ettiğini savunan Kayacı “Fetret dönemi yakında bitecek İstanbul halkı bu yakışıksız davranışları, seviyesiz üslubun, beceriksizliğin hesabını görecek. 25 yıllık iktidarsızlık sonrası iktidar olmak aklını başından almış. Aklınızı başınıza alın ve bu çirkin üslubunuzdan vazgeçin yoksa misli ile muamele göreceksiniz. İBB Başkanı'nın İstanbul'a yakışmayan yakışıksız üslubuna karşı edep yahu diyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Genç arkadaşımıza yakışmadı. 15 dakika boyunca hakaret etti kendisini dinledik. Bu karın ağrısı kolay kolay geçmeyecek, İmamoğlu'nun 3 ay içinde iki kez seçilerek tarihe geçişini unutamadılar. Eleştirileri dinleriz ama hakaretleri doğru bulmuyoruz” karşılığını verdi.

“HDP İLE İTTİFAK YAPMADIK”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise “1946 dahil bu zamana kadar ülkede iktidar olamadılar. İstanbul halkı onlara fırsat verdi ama değerlendiremiyorlar. Önemli olan iktidara gelmek değil iktidarda ne yaptığınız. Bu şımarıklığı üzerinizden atın, 3 yıl geçti bir şey yapmadınız” dedi. Gökkuş, CHP'yi terör örgütlerinin uzantısı ile ittifak yapmakla da suçladı.

Balyalı da “Biz HDP ile ittifak yapmadık. Oy vermiş vatandaşımız varsa teşekkür ederiz. Demek ki kendimizi doğru anlatmışız. Ülkenin yasalarına göre kurulmuş her parti ile görüşülür. İnsanlar artık AK Parti'den bezdiği için 31 Mart ve 23 Haziran'da kendini halka sevdiren İmamoğlu'nu seçtiler. AK Parti biraz kendini sevdirmeye çalışsın” diye konuştu.

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