İBB Meclisi’nde gerilim yükseldi: Pis eller arayanlar cemaat yurtlarında taciz edilen çocuklara baksın

İBB kitapçısında satılan çocuklara yönelik “Çıtır Çıtır Felsefe Serisi” kitapları İBB Meclisi’nde tansiyonu yükseltti. AKP Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, kitapların çocukların okumaması gereken bir içeriğe sahip olduğunu savunarak “Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin” çıkışında bulundu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da çok sert tepki göstererek “Kendisi pis eller arıyorsa cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak. Tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis ellerin ne yaptığını çok iyi görüyoruz yıllardır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda AKP'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa'nın İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda satılan ve tepkiler üzerine 7'si muzır yayın ilan edilen “Çıtır Çıtır Felsefe Serisi” kitapları hakkında verdiği soru önergesi gerilime neden oldu.

Aktaa, “Çocukların okumaması gereken kitaplar. Pedofili ve cinsel istismarın anlatıldığı kitap, Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu videoda tavsiye ediliyor. Kitapları incelediğinize isyan ettiren analizler ortaya çıkıyor. Şikayetler üzerine serinin 7 kitabı muzır yayın ilan edildi. İstanbul kitapçısında satılan kitapların seçimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?” diye sordu.

Aktaa, soru önergesinin sonunda “Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin” diyerek CHP grubuna doğru giderek kitabın içinde yer alan bazı görselleri dağıtmak istedi. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Aktaa'nın verdiği sayfaları yırtarak tepki gösterdi. Oturumu yöneten Okul, AKP'li meclis üyesini uyardı.

“BURNUNU KARIŞTIRMA DEMEK GİBİ…”

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, kitapla ilgili uzman bir psikoloğun görüşlerini aktararak “Fransız yazarın kitabında çocuğun büyüme sıkıntıları anlatılıyor. Sapkın durumlar konusunda çocukların gözünü açmaya çalışıyor. 4,5,6 sınıf çocuklarının soyut becerileri gelişmediği için kendilerini koruyabilmesi için somut ve basit anlatılması gerek.

Taciz olayını ve nasıl korunacağını imalarla soyut ifadelerle anlaması mümkün değil. ‘Burnunu karıştırma' demek gibi ‘cinsel organına dokundurma' kuralının en basit şekilde anlatılması gerek” dedi.

Eroğlu, Aktaa'ya tepki göstererek “Çirkin ithamlarını kendisine iade ediyorum. Hepimiz anne babayız. Kimse çocuklarının yanlış şeylere maruz kalmasını istemez. Bu kitaplar da çocukların bu tip durumlara maruz kaldıklarında nasıl davranacağını öğretmek içindir” dedi.

“TARİKAT VE CEMAAT YURTLARINA BAKIN”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da çok sert tepki göstererek “Pis ellerinizi çekin' ifadesini kendisine iade ederim. Buraya gelip bize evraklar sunmaya çalışması provokatif. Kendisi pis eller arıyorsa cemaat ve tarikat yurtlarında taciz edilen çocuklara bakacak.

Bize ahlak dersi vermeye kalkacağına, dönecek başka yerlere bakacak ondan sonra konuşacak. Pis eller oralarda. Tarikatların ve cemaatlerin yurtlarında o pis ellerin ne yaptığını çok iyi görüyoruz yıllardır” diye konuştu.

Oturum yöneten Okul “Yanlış gördüğümüzde müdahale ettik ama bu söyleminizi de kınıyorum. Bütün cemaatleri içine katıp genelleştirmenizi kınıyorum. Burası bunun yeri değil, burası İBB Meclisi” dedi.

“CHP TEŞKİLATINDAKİ OLAYLARA MI GİRELİM?”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Meclis üyemiz anne hassasiyeti ile duyarlılık gösterdi. Hoşunuza gidiyorsa siz okutabilirsiniz engelleyen yok ama bunu İBB bütçesi ile basamazsınız. Tarık bey her konuda tarikatlardan bahsediyor da… Kötü olan, iyi olmayan hiçbir faaliyeti hiç kimse savunmaz. Biz CHP teşkilatlarındaki olaylara mı girelim? En son milletvekilinin özel hayatı ile ilgili olaylara mı girelim? Meclis üyemiz hassasiyetini gösterdi, İBB Başkanı da yanıt versin” dedi.

Soru önergesi oyçokluğu ile başkanlık makamına havale edildi.