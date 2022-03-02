İBB önünde kentsel dönüşüm protestosu

İstanbul'da Avcılar'a bağlı Yeşilkent Mahallesi sakinleri, İBB’nin kentsel dönüşüm planını, mahalledeki mevcut durum dikkate alınmadan hazırlandığı gerekçesiyle protesto etti. Mahalle sakinleri askıdaki plana karşı itiraz dilekçelerini sundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 40 yıllık imar sorununu çözen Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin nazım imar planları 2021 yılının aralık ayında oybirliği ile kabul edilmişti. Planlar 24 Şubat'ta askıya çıktı.

Yeşilkent Mahallesi sakinleri, alanda hiç yapı yokmuş gibi tapuları, evleri dikkate alınmadan yapıldığı gerekçesi ile imar planına itiraz etti. Mahalle sakinleri İBB'nin Saraçhane'deki binasına itiraz dilekçelerini sunmadan önce basın açıklaması yaptılar.

Mahalle sakinlerinden Dilaver Ablak “Yıllardır imar sorunu yaşıyorduk. İmar sorunumuz çözüldü, imar geldi ama nasıl geldi? Mevcut duruma göre plan yapılmamış. Mevcut binalarımızın yerine okul, sağlık ocağı, cami, okul, park olarak gösterdiler. Mahallemizde sosyal alanlarımız olması gerek, okul, sağlık ocağı olması gerek ama mevcut duruma göre planlama yapılmadığı için mağdur olduk. Mevcut duruma göre planlama yapılmasını istiyoruz” dedi.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ”

Mahalle halkından Sedat Mehmet Bozkuş da “İmamoğlu geldi ‘Yeşilkent'i çözeceğim' dedi sevindik. Ama maalesef yaramızı daha da derinleştirdi. Benim evimin yeri planda park gösterilmiş. Orada 40 aile yaşıyor. Planlar, masa başında hazırlandı. İmarımızı çıktı diye sevindik ama maalesef evlerimizden oluyoruz. Biz bu evleri gecekondu olarak yapmadık. Tapumuz var. Vergileri ödeniyor. İmar sorunumu çözecekseler yerinde dönüşüm istiyoruz. İmarı versin istiyoruz biz başka yere gitmek istemiyoruz. Bu imar planını istemiyoruz” diye konuştu. Açıklamanın ardından mahalle sakinleri itiraz dilekçelerini İBB'ye sundular.

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