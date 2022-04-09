İBB’den ‘durduruldu’ iddiasına yanıt

İBB, Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metro Hattı inşaatının, yüklenici firmalara ödeme yapılmadığı için durduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yüklenici firmalara hak ediş ödemelerini yapmaması nedeniyle Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metro Hattı'nda inşaatın durdurulduğu yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

2017'DE DURDURULMUŞTU, YENİ YÖNETİM 2019'DA BAŞLATTI

İBB'den yapılan yazılı açıklama “İBB, 2017’de durdurulan Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı için finansman üretti. Kent trafiğine nefes aldıracak önemli hattaki çalışmaları Ekim 2019’da yeniden başlattı. İşin henüz çok başında yüzde 4'lerdeyken durdurulan projedeki imalatlar tüm hızıyla devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü metro hattında 2000 personel çalışıyor. 40 farklı noktada imalat yapılıyor” denildi.

YÜZDE 50 SEVİYESİNE ULAŞTI

Açıklamada metro inşaatının yüzde 4'lerden yüzde 50 seviyelerine ulaştığı belirtilerek “Metro hattının tüm şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin takvime uygun şekilde ilerlediği metro hattının şantiyeleri görmek isteyen İstanbulluların ziyaretine açık” denildi.

İBB, açıklama ile birlikte hattaki inşaat çalışmalarının görüntülerini de paylaştı.

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