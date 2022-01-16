İBB’nin otobüs alımı 14 aydır onaylamayan Cumhurbaşkanlığı, Konya Büyükşehir’i yatırım programına aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 yeni otobüs alımı 14 aydır onaylanmazken AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 75 yeni otobüs alımı Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 Yatırım Programı'na alındı.

Müslüm EVCİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT, özellikle metrobüslerde yaşanan aşırı yoğunluğu çözmek üzere satın almayı planladığı 300 yeni otobüs için dış kredi bulmak üzere meclisten aldığı 90 milyon Euro borçlanma yetkisini, 14 ay geçmesine rağmen Cumhurbaşkanlığından onay alınamadığı için kullanamıyor. İBB’nin 300 yeni otobüs alımı onaylanmazken AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 75 yeni otobüs alımı Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 Yatırım Programına alındı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘2022 Yılı Yatırım Programı’nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda, Ulaştırma-Haberleşme-Kentiçi Ulaşım sektörü altında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak 75 adet otobüsün proje tutarının 164 milyon 628 bin olduğu belirtildi. 2023 yılında bitirmesi amaçlanan projenin 2022 yılı yatırımına ise toplamda 54 milyon 876 bin TL ayrıldığı görüldü.

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