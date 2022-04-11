İBB’nin öz kaynaklarıyla satın aldığı otobüsler ilk seferine çıkıyor

Cumhurbaşkanlığından aylarca onay çıkmayınca İBB'nin öz kaynaklarıyla satın aldığı otobüsler, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı törenle ilk seferine çıkacak.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öz kaynaklarıyla satın aldığı 160 yeni otobüsün ilk bölümünü oluşturan 30 yeni otobüs İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı törenle teslim alınıyor.

İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda yarın saat 14.00'da düzenlenecek törende metrobüs hattında çalışmaya başlayacak yeni otobüsler kontak açıp ilk seferlerine çıkacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN ONAY ÇIKMAYINCA KENDİ ÖZ SERMAYESİ İLE İHALEYE ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 300 yeni otobüs için 90 milyon avroluk krediye 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda onay çıkmayınca kendi öz sermayesi ile almak üzere ihaleye çıktığı metrobüs hattında kullanılacak toplam 160 otobüs için firmalarla sözleşme imzalanmıştı.

100 adet tek körüklü 201 yolcu kapasiteli otobüsler için en avantajlı teklifin sahibi Otokar ile 606 milyon 114 bin 800 TL'lik, 60 adet çift körüklü 280 kapasiteli otobüsler için 558 milyon liralık teklifin sahibi Akia ile sözleşme imzalanmıştı.

İMAMOĞLU: SÜRECİ HIZLANDIRMAK İSTEDİK

Filonun çok eski olması nedeniyle metrobüs hattında bazı problemler yaşandığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, arızaların halkı mağdur ettiğini ve adım atarak bu süreci hızlandırmak istediklerini ifade etmişti.

İmamoğlu, filoyu yenilemek için İBB Meclisi'nde 300 otobüs alınması için 90 milyon avroluk kredi onayının oybirliği ile geçtiğini ve 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'ndan onay beklendiğini hatırlatarak, “Tek bir cevap, tek bir yorum dahi yok” demişti.

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