İBB’nin uygulaması Bilecik’te hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 'Halk Bakkal' adıyla uyguladığı projenin daha geniş kapsamlı bir hali, Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirildi. uygulanacak. 'Halkın Esnafı' projesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek, ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf üzerinden yapılacak ve böylece ikili bir destek mekanizması ortaya çıkacak.

Bilecik Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulanan ‘Halk Bakkal’ projesini yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa, ‘Halkın Esnafı’ ismiyle hayata geçirdi.

HALKIN ESNAFI PROJESİ TANITILDI

Halkın Esnafı projesinin tanıtımı amacıyla, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İBB Sosyal Politikalar Merkez Koordinatörü Zelal Yalçın, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, İYİ Parti merkez ilçe Başkanı Hatice Güzel, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Toplantının başında projeye dair sunum gerçekleştiren İBB Sosyal Politikalar Merkez Koordinatörü Zelal Yalçın projeye nasıl başladıkları ve uygulama süreçleri hakkında bilgi verdi.

HEM VATANDAŞ HEM DE ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Halkın ihtiyaçlarına yönelik Güzel Market ve günlük taze süt dağıtımı gibi projeleri uygulamaya geçiren Bilecik Belediyesi bu kez de hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürecek yeni bir projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçiriyor. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Bakkal adıyla uyguladığı projenin daha geniş kapsamlı bir hali, Bilecik'te ‘Halkın Esnafı’ olarak uygulanacak. Halkın Esnafı projesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek, ekonomik zorluklarla mücadele eden esnaf üzerinden yapılacak ve böylece ikili bir destek mekanizması ortaya çıkacak.

“BİLECİK BELEDİYESİ BİZDEN DAHA İYİ BİR SİSTEM KURGULADI”

İSYÖN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın birlikte çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat çekerek; “Bilecik'te bu proje, zincir marketlere zaten kapalı olacak, tümüyle esnafa açık olacak. Dolayısıyla sizin hem cironuz artacak, hem de vatandaşla diyaloğunuzun daha da gelişeceği bir fırsat bulacaksınız. Vatandaş açısından baktığımızda, sosyal yardım kartlarına yüklenen paralarla dönemin ihtiyacına göre evinin ihtiyacına göre alışveriş yapacak. Üstelik de bunu bir elin verdiğini öbür el görmeden yapacak. Özellikle Anadolu kooperatiflerinden gelen ürünleri lojistik destek sağlayarak bakkallarımıza dağıtacağız. Sistemi geliştirdiğimizde İstanbul'da başladığımız gibi Bilecik'te de başka kentlerde de yapacağız. Böylece üreticiden gelen ürünün alın terinin karşılığı üreticiye dönecek. Tüketici de yüksek fiyatlarla bu ürünlere para ödemek zorunda kalmadan daha makul fiyatlarla ulaşacak. Böyle bir sistem İstanbul'da kurgulandı ve başarıyla da uygulandı. Bilecik Belediyemizi de kutluyoruz. Çok daha önemlisi kendi koşullarına göre uyarlayarak bizdekinden daha iyi işleyen bir sisteme dönüştürdüler” şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK ESNAFIMIZ ERİYOR”

Halkın Esnafı projesinin Bilecikli esnafı zincir marketlere karşı korumak ve onlarla rekabet edebilir düzeye getirmek için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Semih Şahin şöyle konuştu:

“Her yerde küçük bir şehir olmamızın eksisini görürken bu işte uygulama kolaylığı ve rakamlar açısından artısını göreceğiz. Bizim yola çıkış sebebimiz daha çok bu zincir marketlerin neredeyse her deliğe, her sokağa girerek her türlü şeyi satmaları. Normal bakkal ürünleri dışında manav ürünleri de satıyorlar, züccaciye de satıyorlar ve hatta beyaz eşya bile satıyorlar. Bu çok sakıncalı bir durum. Küçük esnafın hızla erimesine neden oluyor. Bilecik'te küçük bir yer olduğu için küçük esnafın hızla erimesini gözle görebiliyorsunuz. Bizim esnafımızın yavaş yavaş öldüğünü görmek bizi oldukça üzüyor. Çünkü bu bütün toplumsal dengeleri etkileyen bir şeydir. Sadece bakkal, market sektörü değil artık konut alabilecek adam sayısı bile azalıyor. Oradan inşaat sektörünü ilgilendiriyor. Biz de buna bir ‘dur’ diyebilmek için İBB'nin katkılarıyla bir yola çıkmak istedik.”

“KÜÇÜK ESNAF ZİNCİR MARKETLE REKABET EDEMEZ”

Yerli esnafı koruyabildikleri sürece kendilerini başarılı sayacaklarını ifade eden Başkan Şahin, “Projenin gelişmiş modeliyle, tedarik aşamasında esnafa daha uygun rakamlara satın alma ve tedarik sağlayabilirsek daha rekabet edebilir olacaklar. Çünkü zincir marketlerle var olan koşullarda bir küçük esnafın rekabet etmesi imkânsız gibi gözüküyor. Biz de burada elimizden geleni yapıp küçük esnaftan yana tavır alacağız. Biz sizi destekleyeceğiz, siz bizi destekleyeceksiniz. El ele verip zincir marketlerin şehirlerdeki hâkimiyetini hep birlikte bozup, küçük esnafın daha rahat yaşadığı, kazandığı, her gün iflası düşünmeyen ve önüne umutla bakan bir küçük esnaf yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

