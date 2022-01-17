İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 31 Ocak – 7 Şubat 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda yapacak.

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