Haberler - Gündem

İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İDO ve BUDO’da birçok sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07.30 – Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 – Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 – Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

Kırklareli'de eğitime fırtına engeli İlginizi Çekebilir Kırklareli'de eğitime fırtına engeli

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bursa Eminönü istanbul Kabataş Kadıköy Kırklareli tatil yenikapı