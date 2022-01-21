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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

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İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

Yenikapı-Yalova – 07.45

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy – 07.45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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