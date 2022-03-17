Abone Ol

İETT Genel Müdürü’nden zam açıklaması

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İETT Genel Müdürü’nden zam açıklaması

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'ye toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu. Bilgili, “2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum” dedi.

İstanbul'da otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi İlginizi Çekebilir İstanbul'da otobüs, minibüs ve servisçilerden zam talebi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Gül istanbul ÖTV zam