İETT otobüsüne silahlı saldırı

İstanbul’da 2 gün önce park halindeki İETT otobüsüne silahla ateş edildi. Olayı araştıran polis, saldırganın, ön camına 5 kurşun isabet eden otobüsün sahibinin eski ortağı çıktı.

Habip ATAM

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Olay, Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 04.00 sıralarına park halindeki otobüsün yanına otomobille yanaşan bir kişi 5 el ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, İETT'ye kiralık olarak çalışan otobüsün sahibi sabah aracının başına gidince durumu fark etti. Ön camına 5 kurşun isabet eden otobüsün sahibi Nejat Y. durumu polise bildirdi.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

İETT otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi bilgisi üzerine ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili hemen çalışma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden saldırganın olay yerinden kaçtığı otomobili belirleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Otobüse ateş ettiği öne sürülen Ö.G. düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin otobüsün sahibiyle bir süre öncesine kadar ortak olduğu belirtildi. Ö.G.'nin ortaklıktan ayrıldıktan sonra parasını alamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Saldırıyı alacak verecek meselesinden gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli, “Mala zarar verme”, “Silahla tehdit”, “Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokmak”, “Silah kanununa muhalefet” suçlarında işlem yapılarak adliyeye gönderildi.

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