İftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri… (Ramazan imsakiyesi 2022)

Ramazan ayı ilk haftası geride kalırken, iftar saati sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor. Orucun ve iftar vaktinin kişinin nefsin terbiyesi ile Allah’ın verdiği nimetlerin şükrüne bakan hikmetleri olduğuna inanılır. İstanbul iftar saati 19:43, Ankara iftar vakti 19:26, İzmir iftar saati 19:47'da olacak. İl il iftar saatleri yanı sıra, 2022 Ramazan imsakiyesi de haberimizin içerisinde yer alıyor.

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Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayı devam ediyor. Vatandaşlar iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlanan imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. 2022 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor.

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul'da iftar saat 19:43’de açılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün iftar saat 19:26'de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir'de iftar vakti saat 19:48 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.