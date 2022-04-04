İftar sofrasına talep artıyor: 5 bine çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Demokrasi Meydanı’nda kurduğu iftar sofrasına oturanların sayısı her geçen gün artıyor. İlk gün bin 500, dün 4 bin kişinin başvurması nedeniyle izdiham yaşanan iftar sofrasında bugün 5 binin üzerinde kişi karnını doyurdu.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu iftar sofrasında Ramazan'ın ilk günü yaklaşık bin 500 kişi iftarını açarken, ikinci gün ise 4 binin üzerinde kişinin başvurması üzerine uzun kuyruk ve izdiham oluştu. Bunun üzerine 4 ayrı sıradan yapılan yemek dağıtımı bugün iki katına çıkarılarak 8 sıradan gerçekleştirildi.

Görevli personel sayısı artırılırken, yemek yenen çadır sayısı da ikiye çıkarıldı. Bu sayede vatandaşlar kısa süreli de olsa beklemenin ardından yemeğini alabildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, “İkinci gün ani bir yoğunluk yaşadık. Pazar günü olması nedeniyle ihtiyacı olan, olmayan çok sayıda vatandaşımız iftar yemeği için çadırımıza geldi. Aslında bu bir kültür.O nedenle gelen her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Dünkü yoğunluk nedeniyle bugün yemek verdiğimiz kişi sayısını 5 bine yükselttik. Artış oldukça yemek miktarını da artıracağız” dedi.