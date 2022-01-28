İğrenç olay sonrası uzman çavuş tahliye edildi! Savcılık itiraz etti

Van’da 17 yaşındaki mağdureye cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararına itiraz etti.

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Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi. İHA

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