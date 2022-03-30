‘İhtilal dönemlerinde yapılan yasalarda bile bu değişiklik yapılmadı’

Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik teklifi üzerine AKP'lilere sert tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Başarır, "Seçimler yaklaştıkça kaybetme korkusu sizi hukuki cambazlıklara itiyor. Sizi bir milletvekili daha nasıl fazla alırım olgusuna itiyor. 61 yıldır bu seçim yasası yürürlükte. Darbecilerin yapmadığını siz yapıyorsunuz. İhtilal dönemlerinde yapılan yasalarda bile bu değişiklik yapılmadı” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu üyesi Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Milletvekili Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklik teklifinin kritik maddelerinden olan il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin seçimini düzenleyen 5. Madde üzerinde konuşma yaptı.

“DARBECİLERİN YAPMADIĞINI SİZ YAPIYORSUNUZ”

Önlerine getirilen yasa teklifinin en kritik ve en sıkıntılı maddelerinden birinin 5. Madde olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi;

“Kıdemli hakimler yerine birinci sınıfa ayrılmış ya da birinci sınıf hakimleri getirdiniz. Onlar artık seçim kurulu başkanı olacak. Ben merak ediyorum, tecrübe, bilgi, liyakat, yaş bu kavramlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Yıllarını bu mesleğe vermiş bu hakimler size ne gibi bir kötülük yaptı merak ediyorum. Ama seçimler yaklaştıkça kaybetme korkusu sizi hukuki cambazlıklara itiyor. Sizi bir milletvekili daha nasıl fazla alırım olgusuna itiyor. 61 yıldır bu seçim yasası yürürlükte. Darbecilerin yapmadığını siz yapıyorsunuz. İhtilal dönemlerinde yapılan yasalarda bile bu değişiklik yapılmadı.”

“YÜZYILLARCA UTANACAĞINIZ BİR KARARA İMZA ATIYORSUNUZ”

AKP iktidarına, 2010 referandumunu FETÖ'nün bekçiliğinde yaptıklarını öne süren CHP'li Başarır, şunları söyledi;

*Bugün 12 yıl oldu. Hala o dönem atanan hakimler görev yapıyor, ayıklayamadınız. O hakimler birinci sınıfa ayrıldı. Şimdi sandığı nasıl teslim edeceksiniz? Partinizin gençlik kolları, kadın kolları, yöneticilerinden avukatlıktan hakimliğe geçenler var. Avukatlıkta geçen süre ve hakimlikte geçirdikleri süre ile birinci sınıfa ayrıldılar ve bugün sandıkları teslim edeceksiniz.

*Bu olmaz. Çok sakıncalı bir durum. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz bilmem ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerini torbaya koymak istiyorsunuz. Nasıl kura çekeceksiniz? Neye göre yapacaksınız.

*Bu zamana kadar duymadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz uygulamaları önümüze koyuyorsunuz. Bu maddeyle ilgili yüzyıllarca utanacağınız bir karara imza atıyorsunuz. Çekin bu maddeyi. Liyakatten, bilgiden, tecrübeden korkmayın.

“CUMHURBAŞKANININ BU YASAYI İMZALARKEN YÜZÜNÜN KIZARMASI LAZIM”

298 sayılı yasanın 65. Maddesindeki başbakan ibaresinin kaldırılıp yerine Cumhurbaşkanı ibaresinin konulmamasının bir rezalet durum olduğunu dile getiren CHP'li Başarır, şunları söyledi;

*Bakın seçim hattına gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayları otobüslerle, tarifeli uçaklarla meydanlarda olacak, devletin kendine verdiği seçim bütçesiyle seçim kampanyası yürütecek ama beyefendi, 10'un üzerinde uçakla Türkiye'yi gezecek. Sarayın ses sistemleriyle, sarayın platformlarıyla, sarayın makam araçlarıyla, yüzbinlerce litre benzin ve mazotla seçim kampanyası yapacak.

*Bu utanç verici bir durumdur. Halkın üzerine attığı çayların, oyuncakların parasını Saray karşılayacak ve buna adalet diyeceksiniz. Bu utanç verici manzarayı Türkiye Cumhuriyet hak etmiyor. Şimdi çok merak ediyorum bu yasa Meclisten geçti, Cumhurbaşkanının önüne geldi. 298 sayılı seçim yasasında başbakan ibareleri çıktı yerine Cumhurbaşkanı ibaresi de konulmadı.

*Cumhurbaşkanının bu yasayı imzalarken yüzünün kızarması lazım. Hak etmiyorum ben bunu demesi lazım. Türkiye 60 yıldır böyle bir rezaleti görüyor demesi lazım. Ama maalesef hırsınız her şeyin önüne geçmiş.

“BU SEÇİME HAKSIZLIK, ADALETSİZLİK KARIŞIR”

Seçim Yasasının 65. Maddesine mutlaka Cumhurbaşkanı ibaresinin konulması gerektiğini söyleyen CHP'li Başarır, “Cumhurbaşkanı ibaresi konulmazsa bu seçime şaibe karışır, bu seçime haksızlık, adaletsizlik karışır. 84 milyonun insanın parasıyla diğer adaylara göre Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasını imtiyazlı bir şekilde yürütemez” sözlerini dile getirdi.

“500 MİLYON DEĞERİNDEKİ UÇAKLA EVİNE GİDECEĞİNİ GÖRÜYORUM”

CHP'li Başarır konuşmasında son olarak şu sözlere yer verdi: “Artık şunu iyi bilin; Halk bir iktidarı göndermek istiyorsa hangi yasayı getirirseniz getirin gönderir. Ben buradan, bir yüzükle gelen beyefendinin Katar'dan aldığı 500 milyon dolarlık uçakla evine gideceğini görüyorum.”