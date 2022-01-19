İki doktoru rehin alan saldırgan itirazın ardından tutuklandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görevli asistan hekimler Osman Gazi Sağlam ve Begüm Yağmur Bakkalcı’ya saldırıp rehin alan Uğur Ç., Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Selami AYDIN

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PAÜ hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistan hekimleri Osman Gazi Sağlam ve Begüm Yağmur Bakkalcı'yı rehin alan, darp ve tehdit eden saldırgan itirazın ardından tutuklandı.

Hastanenin özel güvenlik personeli ve polis tarafından etkisiz hale getirilen 35 yaşındaki Uğur Ç. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince serbest bırakılmıştı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunarak şüphelinin yeniden tutuklanmasını talep etti. Hakimlik başsavcılığın itirazını değerlendirerek Uğur Ç'nin yeniden tutuklanmasına karar verdi. Bu sırada kayıplara karışan şüpheliye akşam saatlerinde bulan polis gözaltına aldı. Uğur Ç. cezaevine konuldu.

PARFÜM SATMAK İÇİN SERVİSE ÇIKMIŞTI

Parfüm satmak için bir hasta yakınının giriş kartını kullanarak hastaneye giren Uğur Ç. kendisine dışarı çıkmasını söyleyen Sağlam ve Bakkalcı'yı doktor odasında rehin almıştı. Odanın kapısını kilitleyerek anahtarı cebine atan Uğur Ç. her iki hekime küfür ederek ölümle tehdit etti. Çıkan arbede sırasında Sağlam'ın bileği çatladı. Anahtarı Uğur Ç'den alarak kapıyı açmayı başaran hekimler daha sonra saldırgandan şikâyetçi olmuştu.

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