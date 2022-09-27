Mersin’deki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıda bulunan ve 1 polisi şehit eden PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

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Mersin’de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

İki kadın teröristin saldırı öncesi görüntüleri bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıdan kısa süre önce polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri görülüyor.

Kayıtlarda, teröristlerden birinin elindeki çantayı çöp konteynerine atması ve sonrasında yanındaki teröristle yürümesi yer alıyor. (AA)

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