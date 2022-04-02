İki yıldır yapılamayan feribot seferleri yeniden başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi nedeni ile ara verilen İstanköy- Bodrum feribot seferleri bugün başladı. Yunanistan adasından gelen 56 yolcu gemi yanaşma iskelesinden karaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası arasında yaklaşık iki yıl önce pandemi salgını nedeniyle ara verilen feribot seferleri bu sabah erken saatlerinde yeniden başladı. Sabah 11:00 sıralarında ilçeye 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası'ndan Bodrum'a 56 yolcusu ile gelen Rodon isimli feribot kumbahçe Mahallesi'ndeki Cruise Port Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

HAFTADA 3-4 GÜN SEFERLER DEVAM EDECEK

Gemi Yanaşma İskelesi Genel Müdürü Haluk Hızlan yaptığı açıklamada, “Covid 19 pandemi süresi boyunca durdurulan ve iki sezondur gerçekleşmeyen feribot seferlerinin başlaması ilçe turizmine de hareketlilik getirildiğini belirterek “Bugün 56 yolcusu ile ilk seferini yapan Rodon isimliferibotun, Kos-Bodrum seferlerini haftada 3 veya 4 gün olarak yapmasını bekliyoruz. Dünyanın normalleşmesinin en güzel emaresi olan seyahat özgürlüğünün başlamasından dolayı çok mutluyuz. İlk Kos feribotumuzu bugün karşıladık. Hem kuruvaziyer turizmi, hem de Kos Adası'nın seferlerine başlaması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak” dedi.

Bodrum-İstanköy arası feribot seferlerinin başlaması için iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve en kısa zamanda başlayacağı belirtildi.

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