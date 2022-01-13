İktidar halktan bilgi kaçırıyor!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel "Cumhurbaşkanlığı’ndaki koruma ve araç sayısı ne kadar?" sorusuna "Yeteri kadar" diye cevap geldi. Sertel'in "Osmangazi Köprüsü’nden kaç araç geçti, ödenen geçiş garanti ücreti nedir?" sorusuna ise "Mevzuata uygundur" diye yanıt verildi.

Gökmen ULU

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CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Atila Sertel, CİMER aracılığı ile sorduğu sorulara ilginç yanıtlar verildiğini, istediği bilgilerin halktan gizlendiğini açıkladı. Milletvekilleri olarak verdikleri soru önergelerine içi boş cevaplar aldıklarını aktaran Sertel, CİMER üzerinden yönelttikleri sorulara da komik yanıtlar verilmeye başlandığını söyledi.

“KÖPRÜDEN KAÇ ARAÇ GEÇTİ, MÜTEAHHİTE NE ÖDENDİ?”

Yandaş müteahhitlere arka çıkan AKP iktidarının halktan bilgi kaçırdığını öne süren Sertel şöyle konuştu: “2021 yılında Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısını ve ödenen garanti ücretlerini sordum. CİMER tarafından verilen yanıtta adeta dalga geçilerek, ‘Yap İşlet Devret projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir' denildi.”

“TRT'NİN DIŞ YAPIMLARINA ÖDENEN ÜCRETLER NEDİR?”

KİT Komisyonu üyesi olarak TRT'den de son 3 – 4 yıldır açıklayıcı cevaplar alamadıklarını dile getiren Sertel, “KİT Komisyonu'nda, TRT'ye dış yapım olan dizi ve programlara bölüm başı ne kadar ücret ödendiğini ısrarla soruyoruz. Ama ‘Ticari Sır' diye açıklamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı'na araç ve koruma sayısını soruyoruz ‘yeteri kadar' diyorlar. ‘Yandaş müteahhitlere yaptırılan ve 2020 yılında garanti ödemesi için müteahhitlere 1.5 milyar TL ödenen Osmangazi Köprüsü'ne 2021 yılında ne kadar ödendi' diye soruyoruz, ‘Mevzuata uygun' diyorlar. Al birini vur ötekine” dedi.

İktidarı, “Adeta dalga geçer gibi için boş yanıtlar veriyorlar. Bunlar halktan bilgi kaçırmayı alışkanlık edindiler” sözleri ile eleştiren Sertel şöyle devam etti:

“Halkın tepkisinden korkan AKP iktidarı şimdi direkt bilgi gizlemeyi seçiyor. Madem doğru bir iş yaptınız açıklayın rakamları. Bu bilgileri milletvekili olarak bize vermiyorsanız çıkın kendiniz açıklayın. Ama açıklayamazlar çünkü devletin milyarları her yıl birilerine akıtılıyor. Garanti ücretleri için ödenen para halkın cebinden çıkıyorsa, halkımıza da bilgi vermek zorundasınız. Kimin parasını kime ödüyorsunuz, kimden bilgi kaçırıyorsunuz?”

”Bütün bakanlıklar, bütün kurumlar yozlaşmış. Bunlar gemi azıya almış ve hem bizlerle hem de halkımızla dalga geçiyorlar. Devleti kendilerine ve yandaşlarına peşkeş çekenler bilgi vermeyerek bu işten sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Halktan bilgi kaçıranlar bütün bunların hesabını hukuk önünde verecek.”

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