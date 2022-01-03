İktidar, medyasını fonlarla ayakta tuttu

Basın Konseyi, 2021 Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı... Raporda, ulusal medyanın yüzde 95’ini tam kontrolüne alan iktidarın, ‘muhalif’ medyayı çökertmek için RTÜK, BİK ve yargıyı sınırsızca kullandığı vurgulandı.

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Basın Konseyi, 2021 Basın Özgürlüğü Raporu'nu hazırladı. Raporda, iktidarın muhalif medyaya yönelik engellemeleri, RTÜK'ün cezaları, ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri ele alındı. Raporda şu saptamalar yer aldı:

– 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 153'üncü sıradayız.

– Dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, cezaevindeki gazeteci sayımız 37'den 17'ye düşse de yine 6'ncıyız.

– “ İnternette Özgürlük Raporu'nda ‘Özgür Olmayan Ülkeler' arasında yer alıyoruz.

SÖZCÜ'YE İLAN KESME CEZASI

– Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesinde kamu kuruluşlarına günlük gazete alımı yasaklandı.

– Türkiye'de yayınlanan gazete ve televizyon sayısı bir iki yıl içinde neredeyse yarı yarıya azaldı. 12 bini aşkın basın emekçisi işsiz kaldı.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları, satmayan okunmayan iktidar medyasına aktarıldı, muhalif medyaya tek kuruş verilmedi.

– RTÜK, özgür yayın yapmaya çalışan televizyonların üzerinde ‘iktidar sopası' olmayı sürdürdü. Basın İlan Kurumu, muhalif gazeteleri bitirmek için haftalar ve aylar süren resmi ilan kesme cezaları verdi. Saygı Öztürk'ün, AKP milletvekilinin partizanlığıyla ilgili yargının ‘ifade ve basın özgürlüğü' diyerek beraat kararı; Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nun da 'şikayetin yersizliği' kararı verdiği 2 köşe yazısı için BİK, SÖZCÜ Gazetesi'ne resmi ilan kesme cezası verdi.