İktidar ve muhalefet “U” ve “M” harfi için karşı karşıya

Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattında "M" yerine "U" harfinin kullanılması kararını 'yolcu erişim kolaylığını sağlamak için' alındığı iddiasına muhalefetten tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da metro istasyonlarının simgesi olarak M harfi kullanılırken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı süren Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı metro hattında kullanılacak istasyon simgesinin U harfi olması iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konuyu TBMM gündemine taşıyarak neden “U” harfinin tercih edildiğini ve söz konusu kararla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görüşünün alınıp alınmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

“YOLCU ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLAMASI İÇİN U HARFİNE KARAR VERİLDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından verdiği yanıtta dünyada olduğu gibi Türkiye'de raylı sistem hatlarının karakteristiklerine göre farklı harflerle adlandırıldığını kaydetti. Metro hattında “U” harfinin kullanılması tramvay ve füniküler hatlardan örnekler vererek savunan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “İstanbul metro istasyonlarında genellikle ‘M' logusu kullanılmakta iken Gebze-Halkalı Banliyö hattında ‘Marmaray' logosu kullanılmaktadır.

Yine İstanbul'da tramvay için ‘T', füniküler sistem için ‘F' sembolü yolcunun ilgili hattı ayırt etmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Ankara'da metro hatları ‘M' harfi ile sembollenirken, diğer bir metro tipi olan ve adı Ankaray olan raylı sistemin sembolü ‘A' harfidir.

Bu kapsamda yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen havalimanına giden metro projelerinde yolcu erişim kolaylığını sağlamak açısından ulaştırmanın simgesi olan “U” harfinin kullanılmasının kararlaştırılmıştır”

“KENDİ ÇELİŞKİLİ POLİTİKALARININ SİMGESİ OLARAK KULLANSIN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karaismailoğlu’nun açıklamasına tepki gösterdi. Akın, dünyada metro hatlarının evrensel simgesinin M harfi olmasına karşın, U harfinin kullanılmasının mantıksız olacağına işaret etti.

AKP iktidarının 2019 yerel seçimindeki yenilgiyi hala hazmedemediğini söyleyen Akın, “Tüm dünyada metronun evrensel simgesi olarak kabul edilen ‘M' yerine ‘U' harfinin kullanılması bunun göstergesidir. İktidar ‘U'harfini metro hatları için değil, kendi çelişkili politikalarının simgesi olarak kullanmalı. Milyonlarca vatandaşın kullandığı metro hatlarında kullanılan evrensel simge yerine ‘U' harfinin tercih edilmesi de bunun göstergesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görüşü ve önerisi dikkate alınmadan yeni yapılan bir hatta harf değişikliği yapılamaz. Üstelik Ulaştırma Bakanlığı, metro hatlarında ‘ U' harfinin kullanılmasını savunurken; bu durumu tramvay ve füniküler hatlarıyla karşılaştırıp vatandaşın aklıyla adeta alay ediyor. AK Parti iktidarı ‘U' harfini kullanmak istiyorsa kendi çelişkili politikalarını simgesi olarak kullanabilir.” açıklamasında bulundu.

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