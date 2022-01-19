İktidar yanlılarının tek derdi Sezen Aksu’nun şarkısı

Sezen Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında dine hakaret edildiğini savunan iktidar yanlıları, memlekette başka dert yokmuş gibi günlerdir bunu konuşuyor, dava üzerine dava açıyor.

Mert ÖZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vatandaşlar yüksek enflasyon altında yaşam mücadelesi verirken, iktidar yanlıları sanatçı Sezen Aksu'ya yönelik linç girişimi ile gündemi belirlemeye çalışıyor. Sezen Aksu'nun iktidar yanlıları tarafından hedefe konulmasının sebebi, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı…

5 yıl önce piyasaya çıkan şarkının sözlerinde “Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e…” ifadesinin geçtiğini söyleyen iktidar yanlıları, bunun dine hakaret olduğunu ileri sürdü. Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil etiketi ile kampanya başlatıldı. Sezen Aksu'ya yönelik hedef gösterme ve tehditler, Diyanet'in de isim vermeden yaptığı ‘Saygısızlık' açıklamasının ardından ‘eylem'e dönüştü. Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde ‘protesto' etti. Yaklaşık 20 kişilik grup adına konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Bazı sözde sanatçılar sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarları tıkamak, dini değerlere hakaret etmek için birbirleriyle yarış içine girdi” dedi. Ankara'da ise aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup ise Aksu hakkında “dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama” suçundan suç duyurusunda bulundu.

Böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen'i daha da büyütür

‘Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı dolayısıyla iktidar yanlılarınca hedef alınan Sezen Aksu'ya siyaset, sanat çevreleriyle, vatandaşlardan da destek geldi. Aksu'ya destek açıklamaları şöyle:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Açım, üşüyorum, işsizim” feryatlarını duymayanlar, dış güçlerden sonra yeni bir iç düşman arayışındalar… Esnaf da konuşacak, köylü de konuşacak, işçi de konuşacak, emekli de konuşacak sanatçı da konuşacak…

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: Sezen Aksu bizim neslin hayat hikâyesidir. Henüz üstüne bir Sezen Aksu yetişmediği gibi olanı da kötülemek bu ülkeyi çölleştirmektir. Vefasızlıktır. O ironik sözleri ancak soyut düşünme yetisini kaybedenler ve kötüler öyle anlarlar. Allah'a şükür büyük çoğunluğun sağlığı yerinde.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez.

Sanatçı Zülfü Livaneli: Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Halkın bağrına bastığı Sezen Aksu'ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen'i daha da büyütür.

Sanatçı Mustafa Sandal: Sen otur oturduğun yerde. Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.

Sanatçı Sıla Gençoğlu: Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu. İyi okumak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir.