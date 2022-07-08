İl sağlık müdürlüğü yalanlamıştı… Oksijen skandalında gerçek ortaya çıktı

İYİ Partili Fahrettin Yokuş, 19 Temmuz 2020 gecesi Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda oksijenin tükenmesi nedeniyle bazı hastaların hayatını kaybettiğini ileri sürmüş, il sağlık müdürlüğü de iddiaları yalanlamıştı. Av. Adlan Ataş, müfettiş soruşturması ve ceza dosyasında yer alan tanık ifadeleriyle hastanede oksijenin tükendiğini, hastaların tıbbi dosyalarındaki çelişkilere göre ise de 6 kişinin ölümünün ortaya çıktığını söyledi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 19 Temmuz 2020 gecesi Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüsü nedeniyle entübe halde bulunan bazı hastaların oksijen gazının bitmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

HASTALARA AMBU YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

O dönemde İl Sağlık Müdürlüğü iddiaları yalanlasa da olayla ilgili yapılan ön inceleme raporunda hastanede oksijen sisteminde yaşanan arıza nedeniyle hemşireler tarafından bazı hastalara ambu yapıldığı (manuel solunum cihazı) ortaya çıkmıştı.

OLAYI BİLDİREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMIŞTI

Öte yandan hastanedeki oksijen skandalını ortaya çıkartan karı koca iki sağlık çalışanına ise ‘suç uydurma' gerekçesiyle dava açılmış ve aylıktan kesme cezası verilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ise olayın araştırılması için Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmişti.

“OLAY GÜNÜ 2 DEĞİL, 6 VEFAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Sağlıkçı çiftin avukatı Adlan Ataş, oksijen skandalı ile ilgili yeni gelişmeyi SÖZCÜ'ye açıkladı.

Ataş, müfettiş soruşturmasında ortaya çıkan tanık ifadelerinde ve belgelerde hastanede oksijenin tükendiğini ve hastaların tıbbi dosyalarındaki çelişkilere göre 6 kişinin ölümünün ortaya çıktığını söyledi.

Ataş, konuyla ilgili şunları söyledi:

*Konya'da 2020 yılında yaşanan hastanede oksijen gazının tükenmesi olayı Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlamış ve olay günü 2 vatandaşın Covid yüzünden vefat ettiğini, olay günü hastanede hiç bir sorun yaşanmadığını açıklamıştı.

*Olayı savcılığa ihbar eden memurlara disiplin cezaları verilmiş, görev yerleri değiştirilmiş ve ‘Suç Uydurma' suçlamasıyla dava açılmıştı.

*Ancak ceza yargılaması ve müfettiş soruşturması sırasında ortaya çıkan tanık ifadeleri ve belgeler hastanede oksijenin tükendiğini, hastaneye oksijen getiren TIR'ın Ankara'dan gelinceye kadar 4 toplamda ise 6 ölümün olduğunu ve vefat eden hastaların tıbbi dosyalarındaki çelişkiler olayı açıkça ortaya koyuyor.

*Vefat eden hastaların dosyaları incelendiğinde ise ilginç durumlar söz konusu. Örneğin 01:50 de vefat ettiği söylenen vatandaşın tıbbi bakım tablosunda sabah 05:00‘de yaşam bulgularının olduğu, vefatı resmileştiren EKG çıktısında vefat edenin erkek olduğu, saat bilgisi olmadığı açıkça görülüyor.

*Diğer vefat ettiği söylenen vatandaşımızın da vefat ettiğinin yasal kanıtı olan düz çizgili EKG'si de dosyada bulunmuyor.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CEZASI İPTAL EDİLDİ”

İki sağlık çalışanına ‘suç uydurma' gerekçesiyle açılan davadaki cezaların İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydeden Ataş, şöyle konuştu:

*Dava dosyasına giren olay gününe ait belgeler ile tanıkların ifadeleri olayı tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarmış, müvekkillerimin savcılığa yaptıkları bildirimdeki haklılıklarını göstermektedir.

*Nitekim müvekkillerime İl Sağlık Müdürü tarafından verilen disiplin cezaları da idare mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

*Mahkemede tanık olarak ifade veren sağlık çalışanları hastanede oksijenin tükendiğini, entübe hastaların ventilatörlerinin alarm verdiğini ve hastalara ambu yapmak zorunda kaldıklarını açıkça ifade ettiler.

*Burada en önemli detay ise hasta sayıları ile ambu yapabilecek personel sayısında orantısızlık. Bu durum bile başlı başına ne denli büyük bir kaosun yaşandığını ortaya çıkardı.

“OLAYIN ARAŞTIRILMASI İÇİN YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Ortaya çıkan delillerle birlikte oksijen skandalının araştırılması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Adlan Ataş, şöyle konuştu:

*Olay gecesi tüm yaşananlar aslında nöbetçi sağlık personellerinin tutanaklarında mevcut olmasına rağmen mahkemede ve idari soruşturmada ‘hiç bir terslik olmadı' diye ifade veren personeller hakkında yalan beyanda bulunmaktan ayrıca suç duyurusunda bulunacağız.

*Olay günü, Ankara'dan alelacele oksijen gazı istenmesi de hastanede oksijenin tükendiğini açıkça göstermektedir.

*Ortaya çıkan yeni deliller ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına yeni suç duyurusunda bulunduk.

*Hastanede oksijen tükenmesi başlı başına bir rezalet iken bu olayın ölümlere ya da ciddi sekellere sebep olup olmadığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle araştırmaları sonucu ortaya çıkacaktır.

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