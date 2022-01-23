‘İlk kez Halk Ekmek büfeleri saldırıya uğruyor’

İstanbul Zeytinburnu'ndaki İBB Halk Ekmek Büfesi'ne bir kişi saldırıda bulunmuş, olayın ardından saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşanan olaya tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Önce Bakırköy'de Halk Ekmek büfesi yakıldı. Şimdi de Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesi saldırıya uğradı. İstanbul'da ilk kez Halk Ekmek büfeleri saldırıya uğruyor." dedi.

Sozcu.com.tr

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İBB'ye bağlı Halk Ekmek'in, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 314 sokak üzerinde bulunan ve Tuncer Metin tarafından işletilen büfesine 21 Ocak günü saat 11.30 sıralarında bir şahıs tarafından saldırı düzenlenmişti. Yapılan araştırmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ceyhun S. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“BU MECZUPLARA AÇIKLAMALARI İLE KİM ZEMİN HAZIRLIYOR?”

Ongun, tutuklanan Ceyhun S.’nin , ‘Büyükşehir Çalışıyor’ isimli sosyal medya hesabının paylaştığı haberdeki, “Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. ‘Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak’ dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum” ifadesini paylaşarak, “Önce Bakırköy'de Halk Ekmek büfesi yakıldı. Şimdi de Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesi saldırıya uğradı. İstanbul'da ilk kez Halk Ekmek büfeleri saldırıya uğruyor. Asıl soru şu: Bu meczuplara açıklamaları ile kim zemin hazırlıyor?” diye sordu.

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