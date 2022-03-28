İlk sahur, ilk oruç ne zaman? İşte 2022 Ramazan İmsakiyesi…

En hayırlı ay olarak nitelendirilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayı ilk gününde oruç en erken Iğdır ve Hakkari'de, en son ise Çanakkale ve Edirne'de açılacak. Sahur, imsak ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi içerisinde yer alıyor. Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2022 Ramazan ayının başlangıcına çok kısa bir süre kaldı ve sahura kalkılacağı gün ve ilk oruç tarihi merak konusu oldu. İşte Diyanet İmsakiye 2022 takvimi…

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.