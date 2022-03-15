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İLKSAN 18 personel istihdam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, 16 Uzman Yardımcısı ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacak.

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İLKSAN 18 personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun www.iskur.gov.tr web adresinden 14 – 18 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav/mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.ilksan.gov.tr web adresinde yayınlanacak.

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