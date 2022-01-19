İmamoğlu böyle tepki gösterdi: Allah akıl versin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın verdiği “Anadolu Ödülleri 2021” törenine katıldı. Görsel sanatlar ödülüne layık görülen ünlü ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ödülünü alan kendisiyle aynı adı taşıyan torunu, İBB Meclisi’nde bir parka Eyüboğlu’nun adının verilmesine engel olunmasına tepki gösterdi. İmamoğlu da “Allah o akla, akıl versin” karşılığını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Hüsametin Koçan'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın, “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla bu yıl ikincisini düzenlediği “Anadolu Ödülleri 2021” törenine katıldı.

Harbiye'deki törende, görsel sanatlar ödülüne ünlü ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu layık görüldü. Merhum sanatçının ödülünü, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Rahmi Eyüboğlu, İmamoğlu'nun elinden aldı.

PARK TEPKİSİ: ÇALIŞMAMA ARKADAŞLARI

Duygusal bir konuşma yapan torun Eyüboğlu, İBB'nin merhum sanatçı Eyüboğlu'nun adını Ümraniye'de bir parka vermek istediğini hatırlattı.

Eyüboğlu, “Sayın Başkanım ve çalışma arkadaşları, bir parka adına ‘Bedri Rahmi Eyüboğlu' adını vermek istediler. Bir de biliyorsunuz Başkanın ‘çalışmama arkadaşları' var. Onlar reddetti bu teklifi. Ve eminim reddeden arkadaşlar, Bedri Rahmi Eyüboğlu kimdi; bilmiyorlardı. O yüzden içimizde tekrar ‘umut' kelimesini yeşillendiren Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü dedeme layık gördüğünüz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bu salona kaplayan kültür ve sanat dostlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Torun Eyüboğlu'nun ardından söz alan İmamoğlu da konuşmasına, “Şimdi muhtemelen birileri, ‘Bu sahne planlandı' demiş veya diyecek olabilir” esprisiyle başladı.

“Hiç böyle bir plan yoktu” diyen İmamoğlu, “Ben, bu ödül törenine geleceğimi biliyordum ama Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ödül vereceğimi bu sabah öğrendim. Rahmi Bey’e güzel cümleler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde açtıkları Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergi salonuna Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun adını verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Benim için de büyük bir onurdur. Rahmi Bey’le de orada yine güzel bir paylaşımımız olmuştu” dedi.

“İSİMLERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve onun gibi Anadolu kültürüne katkıda bulunan kişilerin isimlerini yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu sorumluluğu, sadece bir Meclis kararı engelleyemez. Meclis'te arkadaşlarıma dedim ki; ‘Sordunuz mu? Niçin hayır dediler.' Bana gelen cevap şu: Dönmüşler; ‘niçin hayır dediniz?' Onlar da dönmüş; ‘Bilmiyoruz ki!' Niçin hayır dediklerini bilmiyorlar. Böyle bir durum yaşandı. Üzücü” diye konuştu.

“BAZI İNSANLAR ACI ÇEKTİRMEK İÇİN NASIL BECERİYE SAHİP; ŞAŞIRIYORUM”

Şehirlere, ülkeye ve insanlarına özenle davranılması gerektiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

*O şekilde dünyanın bence bambaşka bir yerinde olabiliriz bugünün bu mirasına sahip çıkmak zorunda olan bizler. Bu özü ve onun eserlerini tekrar tekrar yaşadığımız için de kendimi şanslı kabul ediyorum.

*Gerçekten hayatın güzelliklerini tatmayı isterseniz hem bu şehir hem bu ülke hem de bu ülkenin insanlarında, tadılacak çok güzel tatlar var. Bazı insanlar, hayatın neresine bakıyor ve bu tadı almaktansa, acıyı çekmek veya çektirmek için nasıl bir beceriye sahip; bazen şaşıyorum.

*Allah o akla, akıl versin diyorum. Sanat ve sanatçıların ışık olduğu ve onların aydınlattığı hiçbir yerde, mutsuzluk ve umutsuzluk olmaz. Bu duygularla buradayım.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerinde, İBB tasarrufundaki isimsiz parka, ressam, şair ve yazar “Bedri Rahmi Eyüboğlu” isminin verilmesi telifi görüşülmüştü. Teklif çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmişti. Ret gerekçesi açıklanmamıştı.

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