Yoğun kar yağışı İstanbul’a kuzeyden giriş yaptı! İmamoğlu saat verip uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden İstanbul'a giriş yaptığını açıklayarak “Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı, Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde köylerimizde kendini göstermeye başladı. Tahminen 1 saat 15 dakika içinde İstanbul'un tamamına hakim hale gelmesi bekleniyor. Kar yağışının gece yarısına kadar yoğunluğunun da devam edeceği öngörülüyor" dedi.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili sabah saatlerinde Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın toplantısı düzenleyerek öğleden sonra yaşanması beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.30 sıralarında ikinci kez kameraların karşısına geçerek son durum hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu “Yoğun biçimde arkadaşlarımız sahada. Trafik gayet iyi,yüzde 10 seviyelerinde. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“EN KRİTİK GÜNÜ YAŞIYORUZ”

İmamoğlu “Bugün aslında işin en kritik gününü yaşıyoruz. Sabah da ifade ettiğim gibi 30 yılın en soğuk mart ayını geçirdik. Sahada 2 bin araç, 10 bine yakın çalışanımız görev yapıyor. Şu an itibariyle 53 bin 756 ton tuz, 1000 tona yakın solüsyon kullanımı gerçekleşti” bilgisini paylaştı.

“KUZEYDEN GİRİŞ YAPTI”

“Geçireceğimiz 5 günlük kar yağışının, 4 günü kadar bir kar yağışı beklenen gündeyiz” diyen İmamoğlu beklenen yoğun karın İstanbul'a giriş yaptığını açıkladı. İmamoğlu şunları kaydetti:

*Şu anda meteorolojideki uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle beklediğimiz o yoğun kar yağışı kuzeyden İstanbul’a girmiş durumda. Kuzeyden giriş yapan bu kar yağışı Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde köylerimizde kendini göstermeye başladı.

*1, 1 saat 15 dakika içinde İstanbul’un tamamına hakim hale gelmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının 5-6 saat yani gece yarısına kadar yoğunluğunun da devam edeceği öngörülüyor.

*Kar yağışının yoğunluğunu lütfen dikkate alalım ve ciddiye alalım. Özellikle Anadolu Yakası'nda 30-50 santime kadar beklenen bir kar yağışından bahsediliyor.

*Meteoroloji uzmanlarımız boğaz çevresinde ve özellikle güneye doğru olan kısımda 15-30 santim civarında olmasını bekliyor. 30 santimlik kar kalınlığının görüleceği yerler içinde Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi hattın da bulunduğu ifade edelim.

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