İmamoğlu: Savaşa hayır diyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”nde konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”ne katıldı.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun de paneli izleyenler arasında yer aldı.

Kozyatağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Başkanlar Paneli”nde konuşan İmamoğlu, “Pandemi sonrası fiziki buluşmaların yoğunlaşmasının, bugüne dair en önemli dokunulması gereken kısmı, barışa katkısı” dedi.

“21.YÜZYILA YAKIŞMIYOR”

Kentleri yönetenlerin, bir araya gelip konuştukça, savaşı engelleyici bir güce de sahip olacağına inandığını vurgulayan İmamoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa şu sözlerle gönderme yaptı:

*21. yüzyıla yakışmayan savaş ortamını, kesinlikle kınıyorum. Savaşa, kesinlikle ‘hayır' diyorum. Bir an önce savaşın bitmesini diliyorum.

*Şu anda yüz binlerce, milyonlarca insanın göç etmek zorunda olduğu bir coğrafyayı yaşıyoruz hem de Avrupa'nın göbeğinde. Hiç yakışmadı ne Avrupa’ya ne dünyaya.

*Dünyanın bu tür ortamlarda kötü sınavlarını, özellikle Ortadoğu'da, yakın coğrafyamızda yıllardır yaşıyoruz.

*Umarım bu sınavı, kötü vermez dünya. Bu dünyanın içerisine, kendi ülkemi de katıyorum, bulunduğumuz Avrupa kıtasını da Asya kıtasını da katıyorum. Bütün dünyayı da katarak konuşuyorum.

*Bu, müşterek bir sorundur. Çareyi de diyalogla, müşterek bir biçimde bulmak zorunluluğumuz vardır.

“DÜNYANIN GELECEĞİ ÇOK BÜYÜK SIKINTIDA”

Dünyanın iklime bağlı çok ciddi bir risk dönemi yaşadığına vurgu yapan İmamoğlu, “Dünyanın böyle bir dönemi yaşıyor olması ve bunun da içinde olmamız, açıkçası bu çağa ait bir sorun. Ama tedbirli davranmazsak, gerçekten dünyanın geleceği çok büyük sıkıntıda. Özellikle, dünyadaki sıcaklık artışlarını 1,5-2 dereceyle sınırlandırmadığımız takdirde, çok büyük felaketlerin kapıda beklediğini bütün bilim insanları bizimle paylaşıyor. Bugün yapılan bilimsel araştırmalarda, dünyanın çok riskli bir bölüme dayandığını ve bir alarm seviyesine ulaştığını ifade ediyorlar ve hepimizi uyarıyorlar. Küresel ısınmanın 2 dereceyi aşması halinde, geriye dönülmesi mümkün olmayan bir sürecin başlayacağının da altını çiziyorlar” diye konuştu.

İSTANBUL'DA NELER YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl peş peşe yaşadığımız yangın ve sel felaketlerini iklim değişikliği krizine örnek olarak gösteren İmamoğlu, İBB olarak kenti iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı korumak adına yaptıkları çalışmaları da şöyle sıraladı:

*Afetler, kuraklık ve deprem karşısında İstanbul'un dirençliliğini artıracak çalışmaları başlattık. Yağmur suyu tünellerini yeniledik. İstanbul'un birçok noktasında sel baskınları riskini azalttık.

*Tarım alanlarının yeniden üretime kazandırılması için çiftçilerimize ücretsiz fide dağıttık. Fide üretiminde, kompost gübre kullanımıyla, sıfır atık yaklaşımını destekledik. Yeşil enerji ve döngüsel ekonomik süreçleri geliştirdik.

*Dere kenarlarını yaşam vadilerine dönüştürmeye başladık. Kent içi karbon salınımını azaltmak ve kentsel hareketliği geliştirmek için, 10 hatta birden metro inşaatlarına başladık. Bu bir dünya rekoru oldu.

*Böylelikle kısa ve orta vadede metro hatlarımızın uzunluğunu 233 km'den 630 km'ye çıkarıyoruz.

*Şehrimizin pek çok ilçesinde ‘Park Et – Devam Et' alanları genişletiyoruz. Bisiklet yollarını 350 kilometreden 650 kilometreye çıkarıyoruz.

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