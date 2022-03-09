İmamoğlu: Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştıracağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İBB Kadınlar Günü” etkinliğine katıldı. İmamoğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini hem spor kulüplerimizde hem de diğer kurum ve kuruluşlarımızda kurumsallaştırmak istiyoruz. Ama esas, toplumda kurumsallaştırmak ve yaşamın çok önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Kadının eşit haklarla var olmadığı bir toplum, eksik kalmış bir toplumdur” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Yaparım Bilirsin” başlıklı etkinliğe eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Kadın, eğer toplumda her hususta en az kendi oranı kadar olmaz ise o toplumda çağdaşlıktan, gelişmişlikten ya da geleceğe dair umuttan bahsetmek öyle çok da kolay değil. Sadece lafta kalır ve başarıya kavuşmaz” dedi.

“TOPLUM EKSİK KALIR”

Kadın haklarının, sadece kadınlar için değil bir toplum için değerli ve önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada konuştuğumuz mesele kadını savurmak değil, toplumu savunmak, toplumun geleceğini düşünmek. Çünkü, kesinlikle kadının eşit haklarla var olmadığı bir toplum, eksik kalmış bir toplumdur. Kadınlar, siyasetten sanata, ekonomiden sağlığa, turizmden spora her dalda var olmalı ve var oldukça aslında o alanlara hem itibar kazandırıyorlar hem de daha mutlu, daha huzurlu, daha doğru kararların alındığı bir kısım ekosistemler oluşuyor. Bu anlamda ben, bu verilen mücadelenin tek taraflı olmadığını ifade edeyim. Sadece kadınlar için burada değiliz. Aslında toplumumuz için ve milletimizin geleceği için buradayız.”

ANNESİNİ VE EŞİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Annesi Hava Hanım ve eşi Dilek İmamoğlu'nu “mücadeleci” kadınlara örnek olarak gösteren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bugüne geldiğimizde siyaset yaşamımda, belediyecilik yaşamımda da gerçekten kadın yöneticilerimiz, görevlerine tutkuyla bağlı, kendi kişisel hedeflerinin önünde ideallerini tutan ağırlıkta sürece bakan çok kıymetli yol arkadaşlarım oldu. Çok kıymetli kadın yol arkadaşlarım, benim bugünkü bir başarım var ise, o başarımın en ön saftaki kişilikleridir, kişileridir. Onlara minnet duygularımı iletiyorum buradan. O bakımdan kadınların mutlak sporda olmasını sağlamak şart.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

“Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumumuzda kurumsallaştırmak istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Ama esas toplumda kurumsallaştırmak ve yaşamın çok önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Toplumda huzuru, mutluluğu, birbirine saygı duymayı, çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞARI ÖYKÜLERİNİ ANLATTILAR

Konuşmaların ardından; İBB Spor Kulübü'nün kadın sporcuları buz hokeyde Alara Lökbaş, yüzmede Elif İldem, tekvandoda Kübra Dağlı, Nafia Kuş ile atletizmde antrenör Seda Erbay, Spor İstanbul Takım Sporları Sorumlusu Gülşah Akkaya ve Küçükçekmece Belediyesi E-Spor oyuncusu Ayça Yılan kendi spor öykülerini katılımcılarla paylaştı.

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