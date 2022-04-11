İmamoğlu, TÜGVA için yapılan tahsisi veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile alınan TÜGVA Genel Merkezi’nin 2019’dan beri işgal ettiği İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kararını veto etti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumları başlıyor. Meclis gündeminde yer alan dosyalar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen iki madde yer alıyor.

İmamoğlu'nun veto ederek tekrar görüşülmek üzere meclise gönderdiği dosyalardan biri TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri işgal ettiği bitişiğindeki yaklaşık 1000 metrekarelik İBB arazisinin AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi oldu.

Veto edilen kararın alındığı 17 Mart 2022 tarihli oturumda konuyla ilgili gerginlik yaşanmıştı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB'nin TÜGVA'ya kestiği işgaliye cezasını engellemek için Eyüpsultan Belediyesi'nin aracılık ettiğini söyleyerek “Eyüpsultan Belediyesi TÜGVA'nın şubesi mi?” diye tepki göstermişti.

AKP'liler de “Kurumların ismini bu mecliste sürekli gündeme getirerek itibarsızlaştırmak doğru değil” savunması yapmıştı.

ESENLER BELEDİYESİ İLE PROTOKOL TEKRAR OYLANACAK

İmamoğlu'nun veto ettiği diğer karar da Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin ortak kullanımı için Esenler Belediyesi ile İBB arasında yapılmak istenen ancak çoğunluk oyları ile iade edilen protokol dosyası oldu.

Mülkiyeti İBB'ye ait olan kültür merkezi, İBB yönetimi değiştiğinde AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin önergesi ile Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

İBB yönetimi de geçtiğimiz ay meclis sunduğu teklifte, kültür merkezinin İBB'nin sahip olduğu salonlar içinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan sonra gelen ikinci en büyük seyirci kapasiteli salonu olduğu belirtilerek kültür merkezinin özellikleri nedeniyle Esenler Belediyesi tarafından da kullanımına ihtiyaç olduğu yönünde İBB Başkanlığı'na ulaşan taleplere istinaden İBB ile Esenler Belediyesi arasında protokol düzenlenmesinin uygun olacağı ifade edilmişti.

Ortak kullanım protokolü, ilgili komisyonlar tarafından uygun bulunmamış daha önce alınan tahsis kararının uygulanması gerektiği belirtilerek teklifin, müdürlüğüne iade edilmesi uygun bulunmuştu.

İmamoğlu'nun veto ettiği dosyalar, önümüzdeki oturumlarda tekrar meclisin oyuna sunulacak.

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