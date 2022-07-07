İmamoğlu: Yatırımlarımızı, siyasi parti adı anmadan yapıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin yapımını tamamladığı Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerine hizmet verecek binayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte açtı. İmamoğlu “Yaptığımız her iş, milletimize aittir, devletimizin bir kurumumuzun bir işidir. Hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, inşaatına 2018 yılında başlanan ve Bakırköy Şube Müdürlüğü ile Zeytinburnu Hizmet Binası olarak hizmet görecek binayı tamamladı.

Vatandaşların kullanımına açılan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki binanın açılışı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“100'E YAKIN NOKTADA SU BASKINLARINI ENGELLEDİK”

Pandemi dönemini fırsat bilerek, İstanbul’da uzun yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarını giderdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

*100'e yakın noktada, İstanbul’da su baskını, sel gibi ortamlarda, ne yazık ki nahoş görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettik.

*İşte bu sıcak günde de bu bina ve buna benzer bütün yatırımlarımızın, bütün işlerimizin, İstanbul halkına hizmet sunma çabası içinde koşturan, bütün alın teri döken emekçilerimizin hepinizin huzurunda alın terlerine, emeklerine, hizmetlerine teşekkür ediyorum.

Açılışını yaptıkları Zeytinburnu Hizmet Binası'nda, geçici bir zaman dilimi için Bakırköy ilçesiyle ilgili hizmetlerin de sunulacağını kaydeden İmamoğlu, yakın zamanda da Çatalca'da da benzer bir binanın açılışını yapacaklarını duyurdu.

“İSKİ VERİLERİNE GÖRE İSTANBUL'DA 19 MİLYON NÜFUS VAR”

İBB tarafından, su tüketim miktarı üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul'da 19 milyona yakın bir nüfusa İSKİ üzerinden su sağladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bu, aslında gizli nüfusu bize gösteriyor. Bu kadim kentin, böylesi hayati ihtiyacının ama mecliste ama diğer kurumlarda hak ettiği itibarı, hak ettiği işletme kolaylığını elde etmesi şarttır” diye konuştu.

“YÜZDE 13 İLERLEMEYLE TESLİM ALDIK”

Açılışını yaptıkları binayı, yaklaşık yüzde 13 ilerleme seviyesinde teslim aldıklarını ve tamamladıklarının altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Arzumuz; daha hızlı, daha pratik ve daha önemli işlerin de altına hep birlikte imza atmak. Koltuklar kimseye ait değil. Belediyedeki makamlar kimseye ait değil.

*Geçmişte bu kuruma hizmet eden insanlarımız var. Kurumlar kalıcı, kişiler geçici, partiler ise bu süreçlere hizmet etme noktasında araçtır.

*O bakımdan esas olan, devletimiz ve milletimizdir. Yaptığımız her iş, milletimize aittir. Devletimizin bir kurumumuzun bir işidir.

“16 MİLYON İNSANA HİZMET ETMEK KUTSAL BİR GÖREV”

“Biz bu anlayışla, hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi, altını çizerek belirtiyoruz” diyen İmamoğlu, “Sebebi şu: Bu anlayışın doğru olduğunun önemle insanlarımıza aktarılması. Gerçekten bu anlayış doğrudur. Bu bizi birleştirir, bütünleştirir, buluşturur, bir arada konuşmamıza, bir arada düşünmemize, bir arada fikir üretmemize sebep olur” dedi.

16 milyon insana hizmet etmenin kutsal bir iş olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, çalışanlara, “Bu kutsal görevin içinde bulunmanızdan dolayı, bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Aynen benim gibi. Ben de bugün kendimi çok kutsal bir şehre, çok kutsal bir ortama ve topluma hizmet etmenin şanslı bireyi olarak görüyorum” dedi.

TIP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Konya'da yaşanan doktor cinayetine de değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Hekimlerimiz, bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz.

*Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz.

*Katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah’tan rahmet diliyor, bütün hekimlerimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir ortamı hiçbir zaman yaşamayız.

Vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan İmamoğlu, İBB'nin gösterdiği alanlar dışında kaçak kesimler yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Kurban ibadetin adresi olarak İstanbul Vakfı'nı gösteren İmamoğlu, yurttaşlara kurban ibadetlerini vakıf eliyle yapma çağrısını yineledi.

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