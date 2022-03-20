İmamoğlu: Yolumuz çok dikenli farkındayım ama…

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gençlik Çalışması Lansmanı'nda konuştu. İmamoğlu “Yolumuz çok dikenli farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var" dedi.

Hakan KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de düzenlenen “Güç Sende Senin Elinde” başlıklı Gençlik Çalışması Lansmanı’na katıldı. Programa Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CHP Gençlik Kolları’nın yeni logosu ve kampanya şarkısının tanıtıldığı lansmanda konuşan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki genç nüfusa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

– Gençlerin tartışmadığı, konuşmadığı, gençlerin fikrinin kıymet bulmadığı ya da gençlerin karar alma mekanizmalarında yeterince olmadığı bir yönetimin İstanbul’da başarılı olma şansı yok. O bakımdan kentin geleceğini sizlerle tasarlamak adına, bütün mekanizmalara mutlaka gençleri katarak süreç yönetiyoruz.

EKONOMİ EN FAZLA GENÇLERİ YORUYOR

– Hem İstanbul’da hem bütün kentlerde gençlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Ekonomi belki en fazla gençleri yoruyor. Hem eğitim dünyasındaki güçlükler, ekonomik zorluklar, sonrasındaki iş bulmayla ilgili zorluklar, en önemli konu liyakatle ilgili yaşanan problemler gençlerin önündeki en büyük zorluklar ve engeller.

– Bütün bunları aşmanın yolu ve yöntemi sizlerin süreç içerisinde olmanızı sağlamak. 15-24 yaş grubunda İstanbul’da 2,5 milyon nüfus var. 2,5 milyon nüfus Türkiye’nin neredeyse 75’e yakın ilinden daha fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Böylesi bir genç nüfus İstanbul’da ve sizi bekliyor. Ben 16 milyon İstanbul’u yöneten ve CHP’nin has bir evladı olarak şunu söyleyeyim ki, gençlerin bu önümüzdeki süreçte ortaya koyacağı çalışma, motivasyon ve sürece dair etkin olma hali kesinlikle geleceğimizi belirleyecek.

SİZLERİN MOTİVASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK

– Birçok politikamızla ortaya koyduğumuz gençleri destekleyici, bugüne kadar ihmal edilmiş, ilk defa yurt açan, ilk defa genç üniversiteliye burs imkanı tanıyan, iş bulmalarına yardımcı olan iş mekanizmaları kuran, karar alma mekanizmalarında gençleri daha etkin kılan, aynı zamanda bir çok sanatsal, kültürel faaliyetleri onlara sorarak yapan ve onların kolayca içine katılabilmelerini sağlayan bir yerel yönetim olarak kesinlikle sizlerin motivasyonu önümüzdeki süreçte hepimiz adına çok belirleyici olacak.

UNUTMAYIN Kİ GENÇLİĞİMİZ VAR

– Bu kentin milyonlarca gencinin geleceğini riske atmak isteyen birtakım uygulamaları ve riskleri hep beraber bertaraf etmeliyiz. Ülkemizin geleceğini teminat altına almak zorundayız. Biliyorum ‘Gençler, geleceğin teminatı sizlersiniz’ lafını duyuyorsunuz ama bu, bu partide lafta değil. Yolumuz çok dikenli farkındayım ama unutmayın ki gençliğimiz var.

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