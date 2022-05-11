İmamoğlu’dan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman mesajı

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme’deki 30 yıllık imar sorunu, İBB ve Zeytinburnu Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla çözüldü. “Kazlıçeşme Tapu Dağıtım Töreni”nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin etkin bir şehircilik grubu olduğuna dikkat çekerek “Bu anlamda bütün yol arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma İstanbullular adına hem teşekkürlerimi ilan ediyor hem de bu başarılarını çok sevgili yol arkadaşım Tayfun Kahraman'a hediye ediyorum” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Zeytinburnu Belediyesi, uzun yıllar İstanbul'da dericiliğin merkezi sayılan ve 1988-1992 yılları arasında yerel yönetimlerce yıkılan Kazlıçeşme Meydanı'ndaki 30 yıllık imar sorununu çözdü. “Kazlıçeşme Tapu Dağıtım Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan İmamoğlu, kent planlamasının önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı.

“İSTANBUL İYİ BİR SINAV VERMEDİ”

İmamoğlu, “Şehrimiz, 60-70 yıllık bir geçmişi ele aldığımızda iyi bir sınav verememiştir. Bu anlamda tabii ki iyi çabalar olmuştur, üstün çabalar ortaya konmuştur. Her siyasi dönem elinden gelenin iyisini yapma gayretinde olmuştur ama bugün şehrimizin planlamayla ilgili süreci, hepimizi rahatsız eden ve keyiflendiremeyen unsurlarla eleştirilir bir durumda” dedi.

“TAAHHÜDÜMÜZÜ ÜÇ YILDA YERİNE GETİRDİK”

Göreve geldikleri andan itibaren, kent planlaması alanında ciddi adımlar attıklarını aktaran İmamoğlu, süreci katılımcı ve şeffaf bir biçimde yürüttüklerinin altını çizdi. İmamoğlu “Taahhüdümüzü üç yıl boyunca yerine getirmenin de yine keyfini yaşıyorum. Biz, asla bireysel bir talebi ya da kişisel bir grubun rantı üzerinden tek bir talebi dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşımadık. Bunu hepinizin huzurunda söylemek isterim” diye konuştu. 3 yıllık görev süreleri boyunca Avcılar Yeşilkent, Ataşehir, İçerenköy, Kayışdağı, İnönü, Küçükbakkalköy mahalleleri, Çekmeköy’ün merkezi, Pendik Kavakpınar, Çınardere mahalleleri ve Silivri'de imar sorunlarını çözdüklerini anlatan İmamoğlu, Bakırköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Kemerburgaz, Kadıköy Acıbadem, Şişli merkez, Sarıyer, Üsküdar, Ümraniye, Alibeyköy, Ferhatpaşa, Kartal'ın kuzeyi gibi bölgelerde de çözüme yakın olduklarını aktardı.

“TAYFUN KAHRAMAN'A HEDİYE EDİYORUM”

İBB'nin ilgili tüm yöneticileri ve birimleriyle etkin bir şehircilik grubu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu anlamda bütün yol arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu süreç adına, İstanbullular adına hem teşekkürlerimi ilan ediyor hem de bu başarılarını çok sevgili yol arkadaşım Tayfun Kahraman’a hediye ediyorum” diye konuştu.

“BUNUN GURURU HEPİMİZİN”

Kazlıçeşme'de 30 yıllık süreci sona erdirmenin keyfini yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Burada çok ciddi anlamda bir mülkiyet sorunu çözüme kavuşmuştur. Bini aşkın sayıda insanın içinde olduğu bir sürecin, sulh ile kabulü ile bir tapuya dönüşmesini sağladık. Burada belki de yıllarını buraya bağlamış ve bekleyen insanlarımız olduğunu görüyorum. Burada birçok kamu kurumunun, kişilerin o şeffaflık ortamına gösterdiği saygıyla ve iş birliğiyle yürüttüğü süreci tebrik etmek lazım” şeklinde konuştu.

“SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLDUK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise konuşmasında, “30 yıl süren bir serencamın; itirazlarla, iptallerle dolu bir serencamın mutlu zamanına geldik. Ben de elbette mutluyum. Bu süreçte, bu problemin çözümü için, buradaki hak sahiplerinin, maliklerin probleminin çözümü için; sorunun değil, çözümün bir parçası olmanın huzuru içinde buradayım” dedi. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün de konuşmasında bölgede yaptıkları çalışmaları detaylarıyla anlattı.

“EN MUTLU GÜNÜMÜZ”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Arısoy, sembolik olarak 6 hak sahibine tapularını teslim etti. Hak sahipleri adına konuşan Figen Öztemir, “Çok mutluyum. 30 yıl dile kolay. Ben, uzun yıllar Türkiye Deri Sanayicileri Dernek Başkanlığı yapmış, Kazlıçeşme ve deri sanayii için çok çalışmış Cezmi Öztemir’in kızıyım. Babamın hayatta olup, bugün burada olmasını çok isterdim. Arsalarımızın 30 yıldır çözülemeyen problemlerimize 2 yıl içinde çözüm bulan, arsalarımızı imara açan, yeni tapularımızı vermek için çalışan, başta Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni tapusuna kavuşan hak sahibi İlhami Yüksel de “Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu hemşerim, demokrasiyle yönetilebilmek için nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini, bize çok güzel anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Ben, 51 yaşındaydım bu yıkımlar başladığında, şimdi 83 yaşına geldim. En mutlu günümü yaşıyorum” diye konuştu. Törenle birlikte toplam 550 hissedar, yeni tapularına kavuşmuş oldu. Törende İmamoğlu'na, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da eşlik etti.

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