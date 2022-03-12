İmamoğlu’na randevu vermeyen vali, AKP’lilerin yanından ayrılmıyor

Geçen sene okul yapım projesi amacıyla Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine cevap vermeyen ve tepki alan Elazığ Valisi Ömer Toraman, AKP'li vekillerin yanından ayrılmıyor. Vali Toraman, son olarak AKP Elazığ milletvekilleri ve AKP Elazığ Belediye Başkanı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yapmış olduğu ziyarete katıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Geçen sene okul yapım projesi amacıyla Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine yanıt vermeyen ancak AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke’yi makamında kabul eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, AKP’li vekillerin yanından ayrılmıyor.

AKP Elazığ milletvekilleri ve AKP Elazığ Belediye Başkanı’nın Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yapmış oldukları ziyarette Vali Ömer Toraman’ın da olması dikkat çekti.

CHP’YE CEVAP VERMEMİŞ, AKP VE MHP’LİLERİ MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Okul yapım projesi için geçtiğimiz yıl Elazığ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebine cevap vermeyen Elazığ Valisi Ömer Toraman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığında gelen MHP heyetini makamında ağırlamıştı. Toraman, yine geçtiğimiz günlerde AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke’yi makamında kabul edip hediye vermişti.

AKP’Lİ VEKİLLER VE VALİ, BAKANI ZİYARET ETTİ

AKP Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Tolga Ağar ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentteki yatırım ve çalışmaları değerlendirmek amacıyla Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’a yapmış oldukları ziyarete Elazığ Valisi Ömer Toraman da katıldı.

BAŞKAN SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Yapılan ziyaretle ilgili Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Valimiz ve Milletvekillerimiz ile birlikte Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek Elazığ’ımızdaki yatırım ve çalışmalarımızla ilgili değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

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