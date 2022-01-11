İmamoğlu’na sözleriyle gündem olan Gülizar Anne: Pazara gidiyordum, içimden sevmek geldi, suç mu?

İBB Başkanı İmamoğlu ile konuşması dikkat çeken Gülizar Anne, "Pazara gidiyordum bir anda görünce ‘Hoş geldin oğul’ dedim. Tesadüfen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevmek geldi. Suç mu yani? İçimden bir sevmek geldi sevemem mi ben ya?” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün sokakta karşılaştığı yaşlı kadın vatandaşla diyaloğu dikkat çekmişti. Yaşlı kadın İmamoğlu’na, “Televizyonda görüyorduk da yüzünü gördük daha da sevduk yani ya. Biz de seni sevduk ya. Ya genç çocuksun sen çalış ya. Dürüst çalış” demiş, İmamoğlu ise, “Hem dürüst hem ahlaklı çalışacağız. Sağ ol anacığım, dua et, sağ olasın” şeklinde yanıt vermişti.

“ALLAH İFTİRACILARA GÜLİZAR ANNE'NİN GÜZEL YÜREĞİNDEN İYİLİK NASİP ETSİN”

İsmi Gülizar olduğu öğrenilen kadın ile İBB Basın ekibi tarafından röportaj yapıldı. Söz konusu röportajın görüntülerini İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Allah iftiracılara Gülizar Anne'nin güzel yüreğinden iyilik nasip etsin. Umarız biraz utanırlar…” ifadeleriyle paylaşıldı.

“PAZARA GİDİYORDUM TESADÜFEN GÖRDÜM, İÇİMDEN SEVMEK GELDİ”

Gülizar Anne İmamoğlu ile karşılaşmasını, “Pazara gidiyordum bir anda görünce ‘Hoş geldin oğul' dedim. Tesadüfen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevmek geldi. Suç mu yani? İçimden bir sevmek geldi sevemem mi ben ya?” şeklinde anlattı.

“BENİ KULLANMASINLAR…”

“Yakanıza mikrofon takıldığı söyleniyor bu doğru mu?” diye sorulan Gülizar Anne, “Bana bir şey takılmadı…Tesadüfen yahu. Yakama falan bir şey takmadılar. Hiçbir şey demesinler. Ne yakama bir şey taktı…Beni kullanmasınlar. İmamoğlu'na mesajım; Allah sağlık versin. Çok çalışsın. Dik dursun. Allah yardım eder ona” ifadelerini kullandı.

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