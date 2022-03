İmamoğlu’ndan Demokrasi Arenası’na videolu mesaj: Her şey çok güzel olacak

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 haftalık yayın yasağı biterek ekranlara dönen Demokrasi Arenası'na videolu mesaj gönderdi. Gazetecilere seslenen İmamoğlu, "Sizler gibi bu işe ömrünü vermiş ve mesleğinin geleceğine aşırı özen gösteren gazetecilerin cezalandırılmadığı günler de gelecek. Çok yakın. Ne yazık ki bugün adaletli bir dönemden geçmiyoruz. Ama bu adaletin tekrar tesis edilmeyeceği anlamına da asla gelmiyor. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Demokrasi Arenası'na RTÜK tarafından verilen 5 haftalık yayın yasağı sona erdi. Usta gazeteci SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar ekranlara geri döndü.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan program, yayın yasağı günlerinde ‘Demokrasi Marenası’ programını sunan usta oyuncu Müjdat Gezen'in sunumuyla açıldı.

Uğur Dündar, Müjdat Gezen'e katkıları nedeniyle teşekkür ederek programa başladı. Dündar'ın konukları Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, Prof. Dr. Barış Doster ve ekonomist Selçuk Geçer oldu. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da videolu mesaj gönderdi.

UĞUR DÜNDAR SÜRPRİZ KONUKLARI DUYURDU

Uğur Dündar, “Programın iki özel konuğu da olacak. Bunlardan birinin ismi Sayın İbrahim Troll, diğeri ise Akpar Yandaş. Çok etkili röportajlarıyla stüdyomuzda olacaklar” diyerek bugünkü programın sürprizini açıkladı.

İMAMOĞLU: GAZETECİLERİN CEZALANDIRILMADIĞI GÜNLER GELECEK

İmamoğlu, Demokrasi Arenası'na gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıl dönümü. Tarihi değiştiren bir tarihin başlangıcı.

* Bağımsızlık uğruna mücadele edenlerin torunu olmaktan kıvanç duyuyorum.

* Çok kıymetli Uğur Dündar. Size bu anlamlı günde eşlik etmek isterdim. Ancak sizler gibi bazı televizyonlar ve televizyoncular, yayınları gerekçe göstererek cezalara çarptırılıyor.

* Sizler gibi bu işe ömrünü vermiş ve mesleğinin geleceğine aşırı özen gösteren gazetecilerin cezalandırılmadığı günler de gelecek. Çok yakın.

“ADALETLİ BİR DÖNEMDEN GEÇMİYORUZ”

* Ne yazık ki bugün adaletli bir dönemden geçmiyoruz. Ama bu adaletin tekrar tesis edilmeyeceği anlamına da asla gelmiyor. Her şey çok güzel olacak.

* Bizler bu umutla yol yürüyen insanlarız. Bu yüzden asla umutlarımızı ve hedeflerimizi kaybetmeyiz.

* Biz Çanakkale ruhunun torunlarıyız. En zor zamanlarda, en destansı işleri yapmak, 84 milyon vatandaşımızın kesinlikle karakteridir.

“ODESSA VE KİEV İÇİN YARDIM ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Konuşmasının devamında Rusya-Ukrayna savaşına değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Vatan toprağının önemini bir kez daha andığımız bugün aslında çok yakın coğrafyamızda ne yazık ki kanlı bir savaşa hep birlikte tanık oluyoruz. Görüyoruz ki her zaman olduğu gibi savaşın yaradığı kimse yok. Açtığı derin yaralar var sadece. Bu yaralara bir nebze de olsa biz de İstanbul olarak merhem olmaya çalışıyoruz.

* Kardeş belediyemiz Odessa'nın talebi üzerine insani yardım taşıyan TIR'larımızı bölgeye gönderdik. Özellikle kadın, çocuk, bebek ve yaşlılar için ihtiyaç malzemeleri taşıyan TIR'larımız bölgeye ulaştı.

* Aynı zamanda Kiev Belediye Başkanı ile de telefonda görüştüm. Onlara yardımcı olma konusunda bir süreci başlattık. Meclisimizden de onay aldık. Odessa ve Kiev için yardım çalışmalarımıza başladık.

* Varşova civarında 300 bini aşkın Ukraynalı insanın birikmesi nedeniyle Varşova Belediye Başkanı ile görüşerek onun da ihtiyaçları üzerinde tespitleri yaptık. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor.

* Başta çocukların ve ihtiyaç duyan bütün mültecilerin, darda olan herkesin yardımına koşan, inancına bakmaksızın insan olduğu ve trajedinin içerisinde büyük sıkıntı çektiği için mağdur insanlara milletimizin ve şehrimizin elini uzatmayı mutlaka hep birlikte başaracağız.

* Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemiş insanlar olarak, bu savaşın bir an önce sona ermesi için dua ediyorum. Anasız, babasız kalan her çocuk ve çocuklarını kaybeden her anne baba için büyük üzüntü duyuyorum.

* Bu tarihe, Avrupa'nın göbeğinde bir savaş hiç yakışmadı. Barışın önemini bir kez daha yürekten anlıyoruz. Barış, huzur ve refah ülkemizden eksik olmasın.

