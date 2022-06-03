İmamoğlu’ndan gençlere sandık çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstihdam Zirvesi’nde gençlerle bir araya geldi. Yasaklara dikkat çeken İmamoğlu "Bu sıkışmışlığı aşacağız. Önümüzdeki sürecin ana belirleyicisi gençler olacak. Göreceksiniz doğru karar çıkacak sandıktan. Ve bu doğru kararın mimarı sizler olacaksınız” diye seslendi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın hakaret içerikli açıklamalarına da tepki göstererek “O hakaretleri yapan devlet dili olamaz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB ev sahipliğinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gençlerle işverenleri bir araya getiren İstanbul İstihdam Fuarı ve Zirvesi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Konuşmasına gençlerin yurt sorununa değinerek başlayan İmamoğlu, İBB'nin yurtlarında eylül ayında 2 bin öğrenci alınacağını, daha sonra bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İmamoğlu yönetime geldiklerinde İBB'nin yurt kapasitesinin sıfır olduğunu vurgulayarak “Keşke 10 bin, 20 bin öğrenci kapasitesi olsaydı. İBB'nin binasını yaptığı, binasını verdiği, binasını donattığı masrafını karşıladığı yurt binaları vardı. Onları kendi içinde muhafaza etseydi belediyenin olacaktı. Belediyenin olsaydı 30-40 bin gönüllü pırıl pırıl öğrencileri olacaktı” dedi.

“GENÇ İŞSİZLİK SORUNU VAHİM DURUMDA”

İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden ve en ciddi sorunlarından birinin genç işsizlik sorunu olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi;

*Bugün işsizlik oranlarına baktığımızda gerçekten ürkütücü ve korkutucu durumda. Genç işsizliği sorunu daha da vahim.

*Genç işsizlik oranlarında özellikle üniversite mezunlarında artık yüzde 30'ların üzerinde bir işsizliği konuşuyoruz. Bu rakamları biz vermiyoruz. Kendi istatistik kurumlarımız var. Araştırma kurumlarımız var.

*İstanbul İstatistik Ofisimiz İstanbul'un bütün verisini araştırıyor. Her ne kadar yazılan bir tebliğ ile TÜİK dışında hiç kimse veri açıklayamaz deseler de kendi politikalarımıza katkı sunması bakımından istatistik ofisimizi çalıştırmaya devam edeceğiz.

“NE OKUTABİLMİŞYİZ NE MESLEK SAHİBİ YAPABİLMİŞİZ”

İmamoğlu “400-500 bin arasında değişen bir sayı dolaşıyor. Ne okutabilmişiz, ne meslek sahibi yapabilmişiz… Vahim olan şu aslında. Eğitim de verememişiz, meslek de öğretememişiz. Yani hayata dair yolculuğu belli değil. Nasıl bu sorunun altından kalkacaksınız? Köklü bir sorun” dedi.

“BEN BU VEBALİ TAŞIMAYACAĞIM”

İşe alım süreçleri ile ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen İmamoğlu “İşe alımlarda torpil, liyakatsizlik, adamcılık, kayırmacılık bütün bunlar ülkeye duyulan güveni sarsar. Bunu yok etmemiz lazım. Ve gerçekten büyük bir vebal. Ben bu vebali asla taşımayan bir yönetici olacağım. Kim ne hak ediyorsa yolculuğuna o yürüsün ve kazansın” dedi.

“GENÇLERİN YAŞAM BİÇİMLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR”

Gençlerin bir sorununun da son dönemde alınan yasaklama kararları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Gençlerin yaşam biçimlerine, eğlencelerine, festivallerine hatta konserlerine kadar müdahale edilir oldu artık. Gençlerin istediği sanatçıları birileri ‘istemezük' diyor ve reddedebiliyor. Bu sıkışmışlığı aşacağız.

*Türkiye’nin hangi beldesinde olursa olsun sıkışmışlığını aşacak, kendini özgür hissedeceği örnekleri görecekleri yüzlerce belediyeleri hala var. Bunların başında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Özgürlük alanımız burada mevcut.

*Tüm gençlere söz veriyoruz kesinlikle geleceğe ümitle bakınız, az kaldı. Sizin gücünüzün farkında olan yönetimle, bu ülkenin değeri olduğunuzun farkında olan ve sizlere bir zemin hazırlandığında onu çok daha ileriye taşıyacağınızın da farkında olan bir yönetimle buluşacaksınız.

*Bundan hiç kuşku duymayın. Kavuşacaksınız derken önümüzdeki sürecin ana belirleyicisinin de gençler olduğunun altını çizmek isterim. Sakın sakın ama sakın ‘beni ilgilendirmez' demeyin.

*Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa gençliği ve gençleri bu kadar çok ilgilendiren bir sürecin içindeyiz. Hayatımızın belirlenmesinde çok etkin rol almamız gerekiyor. Kalbinizden geçiyorsa siyasetin de yolculuğunu zorlayın. Ama illa siyasetle ilgilenmekten, bir siyasi partinin mensubu olmaktan bahsetmiyorum.

*Sizler toplumun karakterli, adalet isteyen, eşitlik isteyen o cesur yürekler olarak sürece dair ilginizi ortaya koyun. Bilginizi ortaya koyun.

*Bu seferberlik sürecinde yaşadıklarımızı ve yaşamak istediklerinizi ilgililere ya da yaşıtlarınıza ya da ailelerinize anlatın. Göreceksiniz doğru karar çıkacak sandıktan. Ve bu doğru kararın sizler mimarı olacaksınız.

“ÖZÜR DİLEMELİSİN”

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın tepkilere neden olan hakaret içeren açıklamalarına isim vermeden atıfta bulundu.

Çocukların bile siyaseti takip ettiğini belirten İmamoğlu “Televizyonlarda bunları izliyorlar. Televizyon izlerken uzun süre biplemek zorunda da kalıyoruz, yapılan hakaretlerden dolayı. O hakaretleri yapan devlet dili olamaz. Dün Galatasaray Üniversitesi’nde gençler sordular. ‘Ya işte şöyle bir hata yaptınız' dediler. Malum işte birkaç cümle hatamız oluyor. Allah korusun. Ben de insanım hata yapabilirim. Ama insanım demek yetmez. İnsan olmanın başka bir boyutu daha var. Hata yapabilirsin ama erdemli bir insan olarak özür dilemelisin, çıkıp özür dilemelisin. Ben de diledim. Bir daha yapayım bir daha dilerim. Aynı hatayı yapmamak da ayrı bir erdem” açıklaması yaptı.

“50 BİNİ AŞAN İSTİHDAM FIRSATINA İMZA ATTIK”

İşsizlik ve eğitim sorununun Türkiye genelinde olduğunu belirten İmamoğlu İBB'nin Bölgesel İstihdam Ofislerinin işveren ve iş arayanları doğru şekilde bir araya getirdiğini söyledi. İmamoğlu şöyle konuştu:

*Genç iş gücü iyi değerlendirilmediği takdirde ‘genç nüfusumuz var yaşasın' demek bizi kurtarmıyor. Bu sefer o genç nüfusun sorunları ülkemiz adına çok daha derin travmalara sebep olabiliyor.

*Bu bakımdan bugün 120'nin üzerindeki işverenin bu güzel ortamda bizlerle beraber olması çok kıymetli. Bu büyük buluşma, kurduğumuz Bölgesel İstihdam Ofislerimizin liderliğinde yapılıyor. Bölgesel İstihdam Ofislerimizin sayısı 13 oldu, arttırmaya dönük çalışmalarımız da sürüyor.

*400 binin üzerinde aday havuzumuz oluştu. 10 bine yakın da işveren kaydı var elimizde. Şu an itibariyle 50 bini aşan istihdam fırsatına imza attık. Pandemiye rağmen. İstihdam sorununu azaltmaya yönelik yaptığımız bu çalışma elbette ki istihdam meselesinin çözüm noktası değil.

*Çözümü ülke genelinde ortaya koyacak olan iktidarın ekonomik politikalarıdır. Bizler ise bunu doğu noktalara, doğru yerlere kanalize edecek olan yerel yönetimleriz. Böylesi bir çalışmanın bütün belediyelerimizde karşılık bulacağına yüzde 100 inanıyorum.

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