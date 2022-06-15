İmamoğlu’ndan Gezi tutuklusu Kahraman’a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi tutuklusu arkadaşı Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan, eski çalışma arkadaşı Tayfun Kahraman'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

İzinli şekilde yapılan ziyaret 15 dakika sürdü. İmamoğlu, Kahraman ile ilgili daha önce, “Dünya masumu, hayatını mesleğine adamış bir can ciğer arkadaşım, Tayfun arkadaşıma 18 yıl hapis cezası verdi bu ülkede mahkeme. Hükümeti düşürmekmiş. Ben bu adamın 13 yıldır şahidiyim” açıklamasını yapmıştı.

Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından da İmamoğlu'nun yargılandığı dava öncesi, “Yol arkadaşım, dostum, İstanbul'un iki kez seçilmiş Belediye Başkanı #Ekremİmamoğlu nezdinde tüm İstanbulluların iradesi yargılanıyor! Bu topraklarda adaleti ve demokrasiyi hep beraber yeniden tesis edeceğiz! Yanımızdasınız, yanınızdayız; omuz omuza biraradayız! #İstanbulYargılanıyor” paylaşımı yapılmıştı.

Kahraman, tutuklanmadan kısa bir süre önceye kadar İBB bünyesindeki Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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