İmamoğlu’ndan İSKİ açıklaması

İSKİ, Tarihi Yarımada’da yıllardır yaşanan su baskınlarına son verecek yağmur suyu tünelinin yapımını başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yatırımı yapan İSKİ’nin ekonomik krizde en çok mağdur edilen kurum olduğuna dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ; Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yıllardır yaşanan su baskınlarına son verecek yağmur suyu tünelinin yapımını başlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Köprüsü altında başlatılan yağmur suyu tünelini kazacak TBM cihazının çalışmasını, verdiği telsiz komutuyla başlattı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun eşlik ettiği İmamoğlu, gazetecilere çalışmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu, Unkapanı Köprüsü çevresi ve yağmur suyu tünelindeki çalışmaların tamamlanmasıyla yeni açılan Alibeyköy tramvayının Eminönü'ne kadar uzayacağını söyledi.

ÇALIŞMALARIN DETAYLARINI ANLATTI

Çalışmanın detaylarını anlatan İmamoğlu “Bu tünel neye yarayacak? Aslında yıllardır çözüme kavuşmamış Tarihi Yarımada'nın yağmur sularını, su baskınına sebep olan bir takım noktaların, Aksaray, Yenikapı olsun, birtakım noktaların toparlanmasını ve özellikle Aksaray aksından bu bölüme, yani Likos Deresi diye tarihlediğimiz, Vatan Caddesi hattından yağmur sularını, temiz suyunu Haliç’e aktaran bir tünel sistemini burada harekete geçirmiş olacağız” dedi.

“KRİZDEN EN ÇOK İSKİ ETKİLENDİ”

İSKİ'nin yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen İBB kurumu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* Geçen sene 1 milyar 300 milyon ödediğimiz elektrik faturası, bu sene 2 milyar 700 milyon olduğu yerde, bırakın zammı, indirim yapıldığı bir ortamda, bu zor günlerde işlerine ve işlemlerine devam ediyor.

*Çünkü bu hizmetler, geri bırakılamaz hizmetler. Daha dün mazota zam geldiği, elektriğin artık yüzde 100 küsur zamlandığı bir ortamda, biz, ne yazık ki İSKİ’den bırakın zam almayı, indirimle çıkıyoruz genel kuruldan.

*Tabii ki olağanüstü genel kurula taşıyacağız. Tabii ki bu konudaki kamuoyu bilgilendirmelerini yapacağız ama benim gönlümden ne geçer? Bu tür hususları masada çözelim.

*Bu tür hususları, bir politik mesele yapmadan, örneğin mazota zam geliyorsa, benzine zam geliyorsa dolmuşa, taksiye nasıl zam vermeyeceksin? Mümkün mü bu yani? Yani işin tabiatına aykırı. Mecbursun.

“HUKUK ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ”

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizle ilgili rakamlar paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İSKİ, bu anlamda en ciddi mağdur edilen kurumumuzdur. Bu konuda acil bir siyasi görüşme talep ettim.

* İlgili grup başkanvekilleriyle yapacağım. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa, hukuk önünde hakkımızı arayacağız.

* Çünkü bunun anlamı; ‘16 milyon İstanbulluya su verme' demektir. Bunun anlamı; '16 milyon İstanbullunun atık suyunu arıtma' demektir. Yani bugünkü bütçe değerlerimiz 14-15 milyara çıktı İSKİ’de.

* Geçirilen bütçemiz, 7.5-8 milyar lira. Yani bunu nasıl yöneteceksiniz? Bu olmaz. O bakımdan ekonomi, gerçeklerle konuşuluyor. Tablolar nettir, rakamlar nettir.

* Manipülasyonu yapmak isteyen dil, onu yapabilir ama o anda yapar. Bir dakika sonra biter onun ömrü ve orada hiçbir geçerliliği kalmaz. O bakımdan rakamlar, fiyatlar, ortamdaki zamlar, bunlar realitedir.

*Yalan konuşmazlar, gerçekleri yansıtır. Keşke bunları konuşmasaydık ama ülkemizin ekonomisi, bunu bize ne yazık ki konuşturuyor.

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