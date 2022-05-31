İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu kararlarına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen yargı kararlarına tepki gösterdi. İmamoğlu “Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?” diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan linç girişimiyle ilgili görülen davada, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e basit yaralamadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kararlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İmamoğlu “Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar. Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?” paylaşımında bulundu.

İMAMOĞLU HAKKINDA DA KARAR BEKLENİYOR

İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan, hapis cezası ve siyasi yasak istenen davanın 1 Haziran günü İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasında da karar çıkması bekleniyor.

İmamoğlu'nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” anlamına gelen TCK'daki 53. maddenin uygulanmasını istemişti.

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